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內地專才5.9萬租柏蔚山4房戶

【明報專訊】差估署公布最新的租金指數，連升多月後回軟，惟今年首10個月仍累升近半成，市區租盤需求持續，中原資深區域營業董事林龍南表示，北角柏蔚山第2座高層B室，實用1014方呎，4房1套連工人套房間隔，獲內地專才以5.9萬元承租，實用呎租58.2元。業主2019年4398萬元一手購入，持貨約5年，租金回報約1.6厘。

家庭客4.3萬租揚海3房戶

此外，美聯分行助理區域經理楊家俊表示，黃竹坑港島南岸揚海2B座高層C室，實用面積749方呎，3房1套連儲物房間隔，望園景，獲家庭客以4.3萬元承租，呎租57.4元。業主今年3月約2376.8萬元一手購入，租金回報約2.2厘。中原地產高級分行經理范珮兒表示，大坑上林2座中層A室，實用面積788方呎，3房1套間隔，以4.2萬元連車位租出，實用呎租53.3元。租客為本地客，業主則於2011年1680萬元連車位買入，持貨約13年，租金回報約3厘。

豐裕軒兩房獲預付一年15.6萬承租

位處名校網的半新盤亦是家庭客租住對象。中原高級資深分區營業董事張仲偉稱，位處名校網的何文田窩打老道譽林中層A室，實用699方呎3房1套間隔，以3.45萬元租出，實用呎租近50元，租客為家庭客。

上述物業業主今年5月以約1667.4萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

正值傳統租賃淡季，市場仍錄預付一年租金入市的租客個案。利嘉閣分行助理分區經理朱子華稱，元朗豐裕軒高層C室，實用面積約377方呎，原則兩房間隔，望開揚市景，獲區內客以1.3萬元承租，實用呎租約34.5元，並一次過繳付全年租金共約15.6萬元。業主在2006年約204.5萬元一手購入，租金回報約7.6厘。

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