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置地滬「西岸中環」投資624億 歷來最大 綜合物業逾千萬呎樓面 料2028年前分階段落成

【明報專訊】置地今年中在港公布「Tomorrow's CENTRAL」的策略性投資項目，計劃在未來約3年分階段全面升級旗下中環零售商廈王國，共投資78億港元後，集團再有新動作，日前於上海公布，將於上海徐匯濱江區打造全新品牌「西岸中環」（Westbund Central），屬一個大型住宅、寫字樓、酒店和零售空間的綜合發展項目（見表），整個項目涉逾千萬方呎，投資額80億美元，即折合高達約624億港元，預料2028年前分段落成。

明報記者 甘潔瑩

置地於內地發展「置地中環」系列項目，總投資額約115億美元（折合約897億港元、包括合營公司伙伴的投資），以投資額計，單是西岸中環已佔約80億美元或七成。值得留意，置地上月底曾宣布，將不再於亞洲區內投資「建售物業」（build-to-sell）項目，當中包括住宅及擁有中期租賃的資產，但強調公司將會完成目前正在發展的項目。

「置地中環」系列總投資897億

置地行政總裁史米高（Michael Smith）表示，上海西岸中環是結合住宅、寫字樓、酒店和零售空間的項目，為集團有史以來最大的單項投資，而集團將專注亞洲主要城市開發綜合商用物業的新策略，相信西岸中環將成為生活和商業生態圈。置地執行董事及首席商用物業官江璣若表示，集團旗下「置地中環」系列將覆蓋中國與亞洲的主要城市，而西岸中環將是「置地中環」系列中世界級商用物業中的重要部分。西岸中環項目融合了現代優雅、文化底蘊和可持續發展的理念，將重新塑造上海的城市零售、辦公和酒店體驗，為當地居民和遊客帶來全新的城市生活體驗。

項目共涉1200套高端出租公寓

西岸中環項目由著名建築師Thomas Heatherwick設計的公共藝術中心「西岸漩心」（Westbund Orbit），已於今年3月揭幕，至今已舉辦超過20場時尚、藝術與音樂活動及會議，當中超過70%是首次於內地亮相，包括知名國際藝術家的表演及不同類型展覽。項目內的住宅部分、西岸中環匯（The Central Residences West Bund）第一期發展項目（包括A座及B座）亦已完工，當中推出183套公寓，逾97%已租出，另809套單位預計將於明年初推出市場。另由文華東方酒店營運的300套服務式公寓計劃2028年推出，屆時置地在西岸中環項目內將持有約1200套高端出租公寓。

太古近年同於滬發展大型項目

事實上，另一英資太古地產（1972）近年在上海亦發展大型項目，包括位於浦東新區，與陸家嘴集團合作發展，其中位於洋涇綜合地標項目，命名為「陸家嘴太古源」，項目提供378個單位，首批住宅單位計劃於今年第四季度推出預售。

[香港地產]

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