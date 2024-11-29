嘉琳破悶局 內地客1.5億購A單位

嘉琳提供5伙洋房式單位，實用4171至4578方呎，各單位均連231方呎庭院、959方呎天台，屋苑住客車位數目有10個；至於是次售出的單位A，實用4578方呎，屬5房5套另連家庭廳設計，地下客飯廳樓層高度逾4.4米，室內並設有私家升降機。

太子道西233號連沽6伙

另新地（0016）及會德豐合作、已屆現樓的何文田太子道西233號，透過招標首度售出6伙、套現逾1.65億元；沽出單位分佈於6樓至15樓，實用由1038及1039方呎，全屬4房雙套戶，成交價2405萬至2946.9萬元、實呎2.31萬至2.83萬元。據成交紀錄冊顯示，其中5伙成交價均連車位，各買家的成交期均為360日、1.5%家庭客回贈，另如於180日至240日完成交易可獲2%回贈。新地表示，項目持續收到標書，預料將續有成交。

東立年底前推SOLACE洋房招標

此外，東立地產地產部總監陳玉成表示，集團旗下赤柱豪宅SOLACE計劃年底前推出洋房招標；而集團同系油麻地德昌里項目，上月已獲批則，現正微調圖則，將建80至100個住宅單位，標準戶實用約300方呎，主打一房戶，投資額約6億元。項目屬舊契項目，計劃明年底軟銷，2026年上半年推售，預計2027年底落成。

新界方面，鷹君（0041）大埔白石角朗濤連錄成交，連車位以3015萬元，售出第3座地下B室，實用1283方呎3房間隔另連花園、實呎2.35萬元，買家成交期1080日，及可提前入住。另嘉華白石角同區嘉熙，連車位以1668萬元售出第1座18樓A室，實用1066方呎4房1套戶、實呎1.56萬元。另泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都系列本月至今累售105伙，最新錄得4宗成交，包括滙都I第2座2樓B02單位，實用445方呎兩房戶，成交價465.75萬元、實呎1.04萬元。

[香港地產]