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將軍澳「納米公屋」165萬沽 7個月炒貴一成

【明報專訊】全面「撤辣」後，近月市場開始錄得不少短炒獲利個案，即使僅百多方呎的納米公屋亦被短時間內炒貴。市場消息指出，將軍澳景林邨景桃樓高層6室，實用150方呎開放式間隔，今年4月獲投資者以148萬元已補價購入，新近以165萬元易手，實呎約1.1萬元，即單位約7個月內帳面升值17萬元或11%，連使費計後料仍賺約13萬元或9%。

另外，區內代理透露，沙田小瀝源綠怡雅苑1座高層D室，實用420方呎，1房間隔，新近以383萬元未補價易手，實呎9119元，為屋苑二手價新低。原業主2016年325.4萬元一手購入，持貨約8年帳面升57.6萬元或18%。香港置業區域董事陳子麟指出，九龍灣淘大花園上月錄得18宗成交，本月至今暫錄12宗，交投有所放緩，最新成交位於P座高層3室，實用322方呎兩房間隔，以420萬元沽，實呎13,034元。原業主2019年610萬元購入，持貨約5年帳面蝕190萬元或31%，連使費料實蝕219萬元或36%。

淺水灣道32號洋房

20萬租出 呎租80元

租賃方面，雖時值淡季，但仍頻錄高價租賃成交。美聯助理區域經理楊家俊表示，淺水灣道32號一間獨立洋房，實用2490方呎，樓高3層，4房1套間隔，連約1500方呎花園，享深水灣泳灘景，為少有租盤，放租約3個月，獲本地租客以20萬元連3個車位承租，實用呎租約80元，為近期區內大額租務成交。

YOHO WEST 1房租1.25萬

同類一個月升9%

中原地產副區域營業董事伍耀祖稱，天水圍YOHO WEST本月初起收樓，暫錄逾18宗租賃，最新為3B高層B3室，實用286方呎一房間隔，零議價1.25萬元租出，實用呎租43.7元，為屋苑暫錄呎租新高。業主今年1月以423萬元一手買入上址，租金回報約3.6厘。資料顯示，上月底同類單位首宗預租個案，以1.15萬元租出，即時隔一個月升1000元或9%。

[香港地產]

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