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雲暉3房3500萬易手 10年實蝕14％

【明報專訊】雖然近日二手交投市况放慢，但市場仍錄得名人入市個案。資料顯示，跑馬地雲暉大廈B座中層1室，實用1513方呎3房1套間隔，新近以3500萬元連一個車位售出、實呎23,133元；原業主2014年3月以3825.16萬元一手購入，持貨逾10年，帳面蝕逾325萬元或8.5%，連使費計料實蝕約512萬元或14%，據了解新買家為鷹君（0041）羅氏家族成員羅鷹瑞妻子羅林文瑞。

買家為鷹君羅鷹瑞妻

大眾化屋苑市况方面，受惠全面「撤辣」、減息等因素帶動，本年整體二手交投算活躍。據中原統計，十大屋苑11月錄得144宗成交，相對10月錄234宗，按月跌90宗或38.5%，當中9個屋苑均錄得跌幅；不過，今年首11個月，十大屋苑累錄約1964宗成交，已超越2023年全年錄約1910宗約3%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自9月中本港銀行跟隨美國減息，10月二手交投暢旺，部分業主開始收窄議價空間，加上特朗普即將上任美國總統，市場觀望情緒增加，令本月二手交投略為放慢。

另據美聯統計，11月十大屋苑共錄約142宗成交，較10月約216宗減34%。

第一城3房呎售9660元 29年升值逾倍

成交方面，沙田第一城本月暫錄13宗成交，相較上月同期約30宗減少57%，其中第4座低層D室，實用854方呎3房間隔，以825萬元成交、實呎9660元；原業主早於1995年5月以395萬元購入，持貨逾29年，帳面賺430萬元或逾1倍。

另鰂魚涌南豐新邨新錄遺產貨易手，為第11座中層A室，實用570方呎3房間隔，以610萬元售出、實呎10,702元；原業主早於1989年以92萬元購入單位，持貨35年，帳面獲利518萬元或5.6倍。

銀行高層近4萬租南灣3房

私宅租務持續活躍。香港置業高級聯席董事譚浩智表示，鴨脷洲南灣中層C室，實用784方呎3房間隔、望山景，業主早前叫租4.1萬元，近日獲外區客洽租，以3.99萬元成交，即減價約1100元或2.7%，實用呎租約51元，據悉新租客為銀行高層人員；業主於2017年以約1500萬元購入，享租金回報率3.2厘。

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