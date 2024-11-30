CCL按周升0.5% 今年累跌5.9%

四大整體指數本周輕微反彈

事實上，CCL繼續處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌27.58%。

此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.96點，按周升0.47%；CCL（中小型單位）報137.65點，按周升0.5%；豪宅方面，CCL（大型單位）報143.06點，按周升0.74%。上述三個指數，分別處於2016年9月中、9月底及2017年1月中水平。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報138.56點，是11月8日美國聯儲局、本港主要銀行減息0.25厘當周市况，但市場擔憂特朗普明年1月正式就任美國總統後，將加劇中美緊張關係，展望CCL將於136點到140點之間徘徊。

周末指標屋苑預約睇樓微跌1%

另據美聯統計，本周末兩天（今日和明日），全港15個指標屋苑預約睇樓量錄約587組，較上周末錄約595組，按周跌約1.3%，並連跌3個周末。美聯住宅部行政總裁布少明表示，一手搶佔客源，加上早前市場已消化了一批二手筍盤，導致11月指標屋苑交投回軟，但成交量仍與9月相若。隨12月美國仍有望減息，加上多個新盤部署推出，將為樓市注入動力，料二手樓價可靠穩回升。