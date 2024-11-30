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羅守輝等2.5億沽馬寶道舖位

【明報專訊】經濟前景未完全明朗，投資者繼續沽售舖位套現；裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐的兒子羅守輝等，再沽售商舖，市場消息指出，北角馬寶道33號寶馬花園地下G01、G02號舖及1至3樓，總面積38,515方呎，最新以約2.5億元售出、折合呎價6491元。據悉，上述物業由裕泰興發展，於90年代落成。

此外，資料顯示，已故「小巴大王」馬亞木的家族成員持有的旺角廣東道1027號地下C舖，面積1000方呎，在本月初以1850萬元易手、呎價1.85萬元；馬氏家族於2004年6月以699萬元購入，持貨20年，帳面獲利1151萬元，物業期內升值約1.65倍。

另一方面，華懋上月以逾10.2億元中標的沙田小瀝源沙田圍路住宅地，地政總署昨日以不記名方式，公布餘下發展商入標價，入標價介乎4.8億至8.22億元，每方呎樓面出價近1500至2702元，以華懋中標價計，次標較中標金額低出近2億元，差幅約19.5%。

華懋中標小瀝源地 次標價低兩成

資料顯示，上述小瀝源路地皮面積約6萬方呎，位於金利來集團中心及太古汽水廠中間，最高可建樓面約30.41萬方呎，預計提供570伙住宅單位，今年10月底截標時，共收6份標書，除華懋外，其他入標發展商包括新地（0016）、長實（1113）、會德豐、信置（0083）及盈信控股。

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