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一手周末60宗成交 跌七成

【明報專訊】臨近年底，市場缺乏大型樓盤推售，新盤氣氛冷清。綜合市場消息，過去兩日整個一手市場僅錄得約60宗新盤買賣，按周大跌近七成，當中以泛海集團（0129）旗下元朗洪水橋滙都系列售出約29伙佔最多。

滙都系列佔29伙最多

泛海國際執行董事關堡林表示，滙都過去兩日共沽出29伙，總成交金額約1.3億元，成周末全港銷售之冠。而滙都第二期累計暫錄96伙成交，套現超過4億元，連同第一期，整個項目至今累售約511伙，套現逾25億元。

項目最新成交包括有第二期6座7樓B03室兩房單位，實用441方呎，成交價459.3萬元，實呎10,415元，而第一期3座12樓A08室，實用343方呎1房單位，則以424.38萬元成交，實呎12,373元。

另市場消息指出，九建（0034）將軍澳海茵莊園過去兩日共售出6伙，包括2座35樓B5室一房戶，實用288方呎，成交價573.9萬元，實呎19,927元，項目本年度至昨天暫累售497伙，套現逾26.4億元。

至於會德豐旗下多個樓盤亦錄得買賣，啟德跑道區DOUBLE COAST I 昨售出一伙低座海景戶，位於5座2樓B室，實用436方呎兩房戶，成交價860.7萬元，實呎19,741元；同系藍田KOKO HILLS 三期KOKO ROSSO，則以939.82萬元售出7座18樓B室，屬實用474方呎兩房梗廚戶，實呎19,827元，整個KOKO HILLS系列開售至今售出868伙，套現近84億元。

（發展商專訪）

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