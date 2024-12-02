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藝里坊．1號一房548萬沽 6年蝕45%

【明報專訊】踏入12月，樓市觀望氣氛轉濃，二手屋苑續錄蝕讓個案，其中西營盤半新盤藝里坊．1號一個1房戶，最新以548萬元易手，為屋苑1房成交價新低，一手原業主持貨約6年，連辣稅計料實蝕約45%，為屋苑歷年最大宗二手蝕讓。

ONE HOMANTIN五年蝕47%

消息稱，上述單位為藝里坊．1號中低層D室，實用面積259方呎，1房間隔，最新以約548萬元售出，實呎21,158元，為屋苑歷來呎價新低。資料顯示，屋苑過往二手成交不少，對上一宗低於550萬元之成交，為今年3月一個實用230方呎的低層G室開放式戶，作價546.8萬元，即今次售出單位為屋苑1房戶新低。最新沽貨之原業主，2018年以約778萬元一手購入，帳面蝕讓約230萬元，由於購入時需付樓價15%辣稅，故連使費料實蝕約350萬元或45%。

另何文田ONE HOMANTIN 7座低層A室，實用795方呎，3房1套間隔，連車位以約1500萬元售出，實呎約18,868元，原業主於2019年以約2337萬元一手購入，及後再以約330萬元購入車位，合共約2667萬元，帳面蝕讓約1167萬元，若連使費料實蝕約1270萬元或47%。

十大屋苑周末7成交

此外，中原統計，十大屋苑過去兩日周末錄7宗成交，按周僅多1宗或16.7%，已連續5個周末錄得個位數交投量，當中只有鰂魚涌太古城、藍田麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園錄得成交， 其中麗港城佔最多，涉3宗成交，而另外6個屋苑則錄「零成交」。美聯物業則統計，十大屋苑周末兩日則錄得約10宗成交，按周增加2宗或回升25%，並重回雙位數水平。

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