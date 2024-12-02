moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

泓都成交升逾倍 內地客入市增

【明報專訊】隨樓市全面「撤辣」及政府全方位「搶人才」，內地客在本港入市再活躍；堅尼地城泓都11月至29日止，暫錄11宗成交，較10月的4宗增加約1.7倍外，內地客或新香港人入市比例，由早兩個月前約三成，增至近日的五成。區內代理表示，隨樓價下跌，內地客或新香港人入市趨勢將會持續。

明報記者 趙頌明

中原分區營業經理柳志明表示，堅尼地城泓都第3座高層D室，實用530方呎兩房間隔，享海景，新近以990萬元沽出、實呎18,679元，據悉買家為內地客，見價錢吸引、息口下調而入市自用。

海景兩房990萬沽 呎價1.86萬

原業主2020年3月1155萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓165萬元或約14%，連使費料實蝕約218萬元或19%。

囍滙特色戶售4620萬 料輸近五成

另資料顯示，灣仔囍滙第5座連天台及泳池特色戶，原業主早前叫價6500萬元，最終大減1880萬元或29%，至4620萬元由具內地背景買家購入，單位實用1803方呎，4房雙套間隔連1939方呎平台、天台及泳池，實呎25,624元；原業主2016年底以約6672萬元購入，帳面蝕約2052萬元，但由於當年原業主需付15%雙倍印花稅、即涉約1001萬元，若連使費料實蝕約3100萬元或約46%，金額、蝕幅料均為屋苑最大宗。

不過，市場亦錄得短炒獲利個案。市場消息指出，將軍澳公屋景林邨景桃樓高層6室，實用150方呎開放式間隔，今年4月獲投資者以自由市場價148萬元（已補地價）購入，單位成交後，隨即以208萬元放售，其間業主更在單位大門上，張貼宣傳單張和叫價，終獲買家議價，並減至165萬元易手，即累減43萬元或21%，實呎1.1萬元；單位約7個月升值17萬元或11%，扣除使費後料仍賺約13萬元或9%。

景林邨開放式戶逾半年升值一成

另中原分行區域營業董事黎宗文表示，大圍金獅花園1期A座中層04室，實用270方呎兩房間隔，以300萬元易手，實呎11,111元，新買家為上車客；原業主今年8月273萬元購入，持貨約3個月，帳面獲利約27萬元或約10%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款