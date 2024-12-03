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持牌地產代理人數連跌7個月 不足3年從高峰減近3900人或9% 過去1年295分行結業

【明報專訊】雖然上月公布10月份官方樓價指數轉跌為升，結束5個月跌勢，惟地產代理人數及分行數目均見下跌。據地產代理監管局最新數據，截至上月底，本港持牌代理人數連跌7個月，至38,517人，較按年減少1230人外，更較高峰期流失3891人或近一成。作為龍頭代理行的中原地產指出，該行現時營業部人數約有4600人，較2021人高峰期大幅縮減1600人或約25%。不過，中原及美聯兩大龍頭代理行均表示，為迎接明年發展商推盤潮，明年擬各增聘500至800人。

明報記者 林尚民

另反映代理分行數目的營業詳情說明書數目，至11月底則有6751份，較10月減少18份或0.27%，並連跌兩個月共42份或0.62%。若與去年同期7046份比較，即過去一年就有295間代理分行結業、減少4.19%，更較2021年12月高峰期7243份少492份或6.79%，並為2017年10月錄得6746份後新低。

至上月底共38517名持牌代理

據地監局最新資料，截至11月底，持牌代理人數為38,517人（包括20,646個營業員牌照及17,871個地產代理（個人）牌照），按月少103人或0.27%，連跌7個月共656人或1.67%，按年則減少1230人或3.09%；若對比2022年2月高峰期42,408人，至今已流失3891人或9.18%，最新數字亦為2017年12月38,272人後新低。值得一提，對上一次代理人數最長跌勢，為去年4月至今年2月，當時代理人數連跌11個月，期內人數由去年3月的41,074人跌至今年2月39,051人，累計流失2023人或4.93%，而今年2月底政府「撤辣」後，代理人數一度於3月、4月均回升，惟只維持兩個月便再現跌勢。

中原美聯明年擬增500至800人迎推盤潮

中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，該行今年合共縮減約50間分行，當中以新界區為主，目前該行營業部人數約有4600人，較2021年高峰期約6200人減少約1600人或25%，而分行數目則由高峰期約460間，減少約130間或約28%，至目前約330間。不過，陳指出，看好明年樓價可止跌回升，集團將停止縮減策略，預料明年全年將增聘800人，而分行數目將增約10間，主要集中大型新入伙屋苑。

美聯物業住宅部行政總裁布少明估計明年一手推盤量仍然高企，集團會靈活增加人手，目標明年上半年增聘約500人，但分行數目會相對保守，遇到地點合適「筍」舖仍會承租，但若租金過高而業主不願意減租，則不排除會退租；但他補充，集團在過去兩三個月亦有新租3至4個舖位。

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