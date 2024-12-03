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新世界「皇都」涉388伙 擬明年初登場

【明報專訊】踏入12月，市場估計大型新盤於年底前推售的機會不大，港島東再有全新盤部署推出，新世界（0017）旗下北角皇都（即皇都戲院重建項目），提供388伙，以豪宅定位，樓花期長約兩年，項目樓書、售樓廠及示範單位等準備工作已到最後階段，有望明年初推售。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，受惠樓市全面「撤辣」，以及豪宅物業納入投資移民條件，豪宅成交明顯上升，今年首10個月、樓價3000萬元以上豪宅成交宗數，為去年同期上升約1.5倍，當中港島區豪宅交投較去年同期升兩倍。

天瀧4房逾5732萬沽 現樓後成交價新高

該盤涵蓋1房至4房戶型，預計2026年12月落成，由於屬舊契項目，故毋須申請預售樓花同意書，市場消息指出，售樓廠及示範單位將設於鰂魚涌。何家欣稱，大部分3房及4房戶享維港海景，故有機會招標推售，定價參考近期港島及北角大型項目的成交呎價。項目被形容為新世界「重頭戲」，為本港首個由私人發展商活化的一級歷史戲院建築，由住宅、零售及甲級寫字樓組成。

正當皇都部署開售之際，上月開售的宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD新錄10樓E室、實用面積399方呎兩房間隔，以797.5萬元成交、呎價近2萬元。豪宅方面，恒地（0012）牽頭的啟德跑道區現樓項目天瀧，以5732.84萬元標售第1座20樓A室，實用面積1428方呎4房間隔，呎價40,146元，為項目現樓開售後成交價新高；項目自10月中起以現樓推售累沽45伙，套現約17.7億元。

早前實際劈價逾兩成促銷貨尾、桂洪旗下已屆現樓的紅磡單幢盤曼翹，最新售出28樓C室1房戶，實用面積333方呎，成交價694.8萬元、實呎20,865元；可留意是，上述單位於9月曾修改售價，價單售價694.8萬元，不提供任何折扣，而單位於2021年9月價單價錢為1100.5萬元，但提供最高18%直減折扣，折實價902.4萬元，即上述新成交價，較3年前賣平逾207萬元或23%。

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