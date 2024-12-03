綠楊新邨本月開齋 投資客470萬沽2房

昇薈本月首宗成交 1房580萬蝕沽

東涌昇薈上月錄得4宗二手成交，甫踏入12月，亦即錄得首宗成交，該單位位於10座高層G室，實用面積445方呎，屬1房間隔，以580萬元沽出，實呎13,034元。原業主2019年12月600萬元買入，持貨約5年，帳面蝕20萬或3.3%，連使費料實蝕約50萬元或8%。

YOHO WEST一房 月租1.26萬再破頂

十大屋苑方面，除沙田第一城、東涌映灣園及鴨脷洲海怡半島外，其餘7個屋苑本月亦已開齋。中原資深分區營業經理李百達表示，鰂魚涌太古城寶安閣中層E室，實用面積602方呎，以至778萬元易手，實呎12,924元。原業主2010年1月505萬元買入，持貨約14年，帳面賺273萬元或54%。

另一邊廂，租賃市場持續暢旺。中原副區域營業董事伍耀祖表示，上月起收樓的天水圍YOHO WEST，至今累錄逾30宗租賃成交，其中3A座高層A9室，實用面積295方呎一房間隔，以1.26萬元租出，再創屋苑一房月租新高，實用呎租約43元；業主去年12月396.7萬元一手買入，租金回報3.8厘。另外，第3B座高層B7室，實用面積441方呎兩房間隔，以1.65萬元租出，創屋苑兩房月租新高，實用呎租逾37元；業主去年12月511.37萬元一手買入，租金回報3.9厘。

THE ASTER一房月租4萬 業主享2.7厘回報

另一方面，利嘉閣分區董事梁國樑表示，跑馬地豪宅THE ASTER中層A室，實用面積699方呎，屬兩房1套間隔，由外區客以4萬元承租，實用呎租逾57元；業主去年初以約1805.1萬元一手購入，租金回報2.7厘。