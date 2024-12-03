moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

綠楊新邨本月開齋 投資客470萬沽2房

【明報專訊】樓市氣氛略見改善，踏入12月，部分屋苑已先後開齋。中原地產高級分行經理王春江表示，荃灣綠楊新邨本月速錄兩宗成交，其中F座中層6室，實用面積445方呎，兩房間隔，以470萬元沽出，實呎10,562元。買家為同屋苑分支家庭，原業主則為投資客，早於2012年366萬元買入，持貨約12年，帳面賺104萬元或28%。

昇薈本月首宗成交 1房580萬蝕沽

東涌昇薈上月錄得4宗二手成交，甫踏入12月，亦即錄得首宗成交，該單位位於10座高層G室，實用面積445方呎，屬1房間隔，以580萬元沽出，實呎13,034元。原業主2019年12月600萬元買入，持貨約5年，帳面蝕20萬或3.3%，連使費料實蝕約50萬元或8%。

YOHO WEST一房 月租1.26萬再破頂

十大屋苑方面，除沙田第一城、東涌映灣園及鴨脷洲海怡半島外，其餘7個屋苑本月亦已開齋。中原資深分區營業經理李百達表示，鰂魚涌太古城寶安閣中層E室，實用面積602方呎，以至778萬元易手，實呎12,924元。原業主2010年1月505萬元買入，持貨約14年，帳面賺273萬元或54%。

另一邊廂，租賃市場持續暢旺。中原副區域營業董事伍耀祖表示，上月起收樓的天水圍YOHO WEST，至今累錄逾30宗租賃成交，其中3A座高層A9室，實用面積295方呎一房間隔，以1.26萬元租出，再創屋苑一房月租新高，實用呎租約43元；業主去年12月396.7萬元一手買入，租金回報3.8厘。另外，第3B座高層B7室，實用面積441方呎兩房間隔，以1.65萬元租出，創屋苑兩房月租新高，實用呎租逾37元；業主去年12月511.37萬元一手買入，租金回報3.9厘。

THE ASTER一房月租4萬 業主享2.7厘回報

另一方面，利嘉閣分區董事梁國樑表示，跑馬地豪宅THE ASTER中層A室，實用面積699方呎，屬兩房1套間隔，由外區客以4萬元承租，實用呎租逾57元；業主去年初以約1805.1萬元一手購入，租金回報2.7厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款