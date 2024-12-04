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中海外：綠色運輸推動啟德發展 承豐道全新盤涉2060伙 戶型涵蓋1至4房

【明報專訊】啟德跑道區近年一直是新盤主要戰場，中海外（0688）今年主力銷售區內兩個現樓維港1號、維港‧雙鑽之際，中海外地產董事總經理游偉光接受訪問時指出，啟德計劃興建智慧綠色集體運輸系統，勢將加強區內住宅、商用物業、文娛康體設施的連貫性，加上大型商場開幕，以及可容納5萬人的啟德體育園，預計明年正式營運，除提升啟德整體發展，令區內住宅更具吸引力外，亦對推動本港經濟發展具正面剌激。

明報記者 林可為

跑道區近年有多個新盤登場，中海外除主力銷售維港1號、維港‧雙鑽外，現正發售的啟德海灣、DOUBLE COAST I等新樓盤，中海外亦屬合作發展商之一。游偉光認為，啟德未來前景有可為，政府推動提早3年落成的啟德智慧綠色集體運輸系統，勢將完善區內交通網絡，透過連接跑道區至港鐵啟德站，加強區內住宅、商業、文娛康體設施的連貫性，除便利交通外，對發展旅遊亦大有禆益。

游偉光：系統加強住宅商業文娛設施連貫性

他續稱，有關方面將通過創新的建造方法，以壓縮智慧綠色集體運輸系統的推展時間，目標是較原先估計提早3年落成、預計最快約於2031年營運，反映政府對改善區內交通不遺餘力。此外，引入智慧綠色集體運輸系統，可為啟德全區帶來更多發展機遇，並提供就業機會，可吸引更多新投資。

稱政府對改善區內交通不遺餘力

據土木工程拓展署文件顯示，啟德智慧綠色集體運輸系統，計劃以高架模式運行，連接郵輪碼頭至啟德港鐵站，車程料只需約10分鐘。

同時，可容納最多約5萬名觀眾、配備可伸縮天幕的世界級啟德體育園，預計明年營運，並成為2025年全國運動會香港賽事的主場館；加上已開業的AIRSIDE、The Twins雙子匯等大型商場，游偉光認為，這些全新地標式建設，皆提升啟德區整體發展和對外吸引力。

維港1號累售94%單位 吸金近120億

至於新盤銷售部署，游偉光表示，早前已獲批發滿意紙的維港‧雙鑽，目前已對公眾開放現樓示範單位及開展現樓銷售，而公司與恒地（0012）、九龍倉（0004）、嘉華（0173）合作的跑道區承豐道18號項目，單位總數約2060伙，規模為跑道區新盤中最大，可建總樓面逾120萬方呎，戶型涵蓋1至4房，相當多元化，料可吸納自住及投資買家，公司將因應市况，再作具體推盤部署。

至於旗下已入伙的維港1號，屬跑道區首個開售新盤，自2021年夏天推出至今累沽約991伙，佔全盤單位總數1059伙的94%，套現逾119.7億元，銷售成績理想。

■有片睇，如欲觀看維港‧雙鑽示範單位，可登入明報財經網：mpfinance.com

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