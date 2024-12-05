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長實趙國雄：政府可考慮重推勾地 市場變化大 賣地政策不變會落後形勢

【明報專訊】過去數年本港樓市反覆下調，發展商投地意欲低迷，影響政府賣地收入。長實（1113）執行董事趙國雄昨日接受新城電台訪問時指出，現時市場變化大，政府賣地政策不應該一成不變，否則會落後於形勢，故可考慮重推勾地制度，與現時的主動賣地雙軌並行。他又稱，集團每幅土地均會盡量參與競投，不論是官地或「一鐵一局」土地都有興趣，但要視乎集團未來發展、批地條款及當時市况而定。

明報記者 江俊洋、林尚民

近年政府推出之官地，不少都以低價賣出甚至流標收場。趙國雄於訪問中又指出，提供土地讓發展商開發很重要，因為能支持本港經濟及社會整體發展，日後北部都會區土地可以用不同方法處理，發展商有更多機會參與，指出同行提倡重推發展商勾地制度，是一個可考慮方法，讓更多發展商參與競投。不過，值得留意，發展局長甯漢豪今年8月時曾指出，提供土地的決心和穩定性一定要在政府手上，政府目前無意恢復勾地制度，若將主動權放在市場，發展商一旦取態保守、不勾地的話，外界對市場的看法會很悲情。

要有吸引條件令發展商做開荒牛

趙國雄又稱，過去兩年發展商的投地意欲不大，政府應設法鼓勵發展商投地，畢竟發展商亦需要「買麵粉」應付日後發展，而集團會就每幅土地都盡量參與競投，不論是官地或「一鐵一局」土地都有興趣，要視乎集團未來發展、批地條款及當時市况。他又稱，近期多幅土地流標，與土地所在位置未必適合發展，或者出價「未到價」有關，認為發展商要做「開荒牛」，需要有條件吸引發展商，以市價推地會較難具吸引力，但強調並非希望政府賤賣土地。

甯漢豪曾指政府無意恢復勾地

對於樓市走勢，他認為地產市道已見底，惟需要捱一段時間，不過現時市場有不少選擇，而樓市需要規模大或價錢較高的新盤才能有效帶動整體樓市氣氛，亦留意到近期不少移民港人回流，對本港是好事，情况於明年下半年會更明顯，主要由於本港受惠於內地推出的政策，故看好明年樓價，雖然不會大升，但至少回穩。

事實上，市建局今年9月底截標的九龍城啟德道/沙浦道重建項目，長實成為當時唯一入標發展商，其後局方公布流標後，趙國雄當時曾表示，流標基本上不是因為出價問題，指集團出價偏低，實屬沒有基礎的揣測。當時他又稱，現時地產市道氣氛不俗，希望市建局盡快再推出項目招標，同時可再考慮長實早前入標時提出的額外條款。不過，市建局行政總監韋志成在網誌上指出，啟德道/沙浦道重建項目即使稍後重新招標，相信發展商入標意欲，亦不會有顯著改變，局方「有必要」仔細研究自行發展該項目。

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