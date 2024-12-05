牛氣黃毅山5470萬購天瀧4房戶

上述天瀧成交單位，位於1座10樓A室，實用1428方呎，4房雙套間隔，以成交價5467.5萬元，實呎38,288元。買家為黃毅山及陳慧珍，前者為嚐‧高美主席，後者則為其妻、即集團行政總裁。據該集團網頁，公司自2007年首家餐廳開業以來，已擴展到多個品牌業務，包括牛氣、山見台式火鍋、湘薈等。

Dr. Kong相關人士 5067萬入市新德園

另資料顯示，九龍塘新德園一間雙號屋，實用2882方呎，上月則以約5067萬元易手，實呎17,582元。資料顯示，買家以御駿有限公司作登記，公司董事包括江羚及相關人士，為著名健康鞋專門店Dr. Kong之相關人士。該單位原業主1996年2200萬元購入，及後多次進行借貸，包括去年由財務公布承造5700萬元按揭，現帳面獲利約2867萬元或1.3倍。

不過，市場上仍有部分名人蝕讓離場。資料顯示，資深投資者譚伯榮上月以4380萬元售出屯門掃管笏星堤池畔大道單號洋房連3個車位，實用3197方呎，4房4套間隔，連花園及泳池，實呎13,700元。

譚伯榮早於2012年一手購入洋房連3個車位總價6674萬元，現帳面蝕讓2294萬元，連使費料實蝕約2600多萬元或39%。

大寶閣4房售7280萬 業主蝕23%

此外，東半山大寶閣高層B室，實用2465方呎，4房雙套間隔，連兩個車位以7280萬元售出，實呎29,533元。原業主2020年8800萬元購入，持貨約4年，帳面蝕約1520萬元或17%，若連使費料實蝕約2050萬元或23%，為屋苑罕有蝕讓成交。

銀湖天峰兩房745萬易手

另美聯首席高級營業經理潘剛毅稱，馬鞍山銀湖天峰8座高層C室，實用539方呎，兩房間隔，以745萬元售出，實呎13,822元，原業主於2009年358.8萬元一手購入，持貨約15年，帳面升值386.2萬元，或約1.1倍。