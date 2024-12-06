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維港‧雙鑽特色戶7080萬沽 呎價4萬

【明報專訊】長實（1113）Victoria Blossom第1期及新地（0016）天璽‧天2期正當蓄勢待發前，中海外（0688） 啟德跑道區現樓維港‧雙鑽，昨日以招標形式售出全項目唯一一個特色戶，位於2B座30樓D室，實用面積1770方呎、4房雙套間隔，連平台及天台，遠眺啟德體育園等，成交價7080萬元、呎價4萬元。

天晉複式3243萬沽 低5年前18%

此外，新地旗下已入伙約13年的將軍澳天晉，亦招標售出兩伙複式戶，其中第3座48樓D室，實用面積1410方呎，屬4房雙套間隔，並設平台和天台，連車位成交價逾3243萬元、實呎2.3萬元。該單位原於2019年7月以3948萬元（不連車位）售出，惟相關買家於2020年5月撻訂，即新成交價較5年前低約704萬元或18%。

UPPER PRINCE

擬明年首季推 1房佔逾半

其他發展商則開始部署明年新盤推售計劃，樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，旗下樓花期約9個月、太子新盤 UPPER PRINCE 擬明年首季推售，首批將以優惠價發售。樓盤坐落基隆街1至15號，鄰近港鐵太子站C出口，涉139伙，涵蓋開放式至3房戶型，包括13個特色戶，實用面積由200至490方呎；當中1房戶佔78伙或56%。翻查資料，基隆街1至7號為2021年初向已故「舖王」鄧成波家族購入的舊樓物業，當時購入價為3.47億元。

發展商再次邀歌手方皓玟擔任項目代言人，在項目命名儀式上與金馬影帝謝君豪演出短劇，她表示早前購入的Elize PARK 1房戶將作收租之用，期望屆時月租有「2字頭」，以她3月購入價約560萬元計，目標租金回報至少約4.3厘。

路勁：凱和山建期買家 銀行估足價

金管局放寬2021年至2023年期間簽臨約、以建期付款的買家，申請最高按揭貸款成數至八成。新上任的路勁（1098）銷售及市場推廣總監顏景鳳認為，政策可讓買家安心上會，而旗下屯門掃管笏現樓項目凱和山，項目自去年9月迄今累售143伙，套現近7.1億元，平均成交呎價約1.1萬元，當中去年底前以建築期交易的單位佔約30伙，她稱銀行對所有建期付款單位都「估足價」，買家亦已上會，而項目短期將展開新一輪銷售。

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