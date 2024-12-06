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Baleno 35萬租西洋菜南街舖 低高峰八成

【明報專訊】零售市道仍然低迷，舖位租金續跌。市場消息指出，曾於舖市高峰期由周大福以月租180萬元租用的旺角西洋菜南街34、36號舖位，最新由連鎖服裝品牌Baleno租用，月租僅約35萬元，較高峰期大跌八成。

已故「板長壽司」創辦人鄭威濤曾持有

上述西洋菜南街34、36號舖位，面積約1300方呎，最新以月租約35萬元租出，呎租約269元。據悉，舖位新租客為Baleno。資料顯示，上述兩舖位曾由已故「板長壽司」創辦人鄭威濤持有，其中面積約650方呎的34號舖，2012年成交價高達2.38億元，呎價高達36.6萬元，當時堪稱旺角舖王，惟近年已轉由其他人士持有。該舖2012年曾由周大福以150萬元搶租，及後更被加租至180萬元，惟周大福2017年棄租，近年物業曾由「肥仔開倉」以短租形式租用，月租約30萬元。換言之，雖然該舖最新租金較短租期內租金高5萬元或17%，但較高峰期低逾八成。

台灣張2.98億購房協11項非核心物業

此外，房協早前低調放售一籃子共11項非核心物業，包括太子荔枝角道168號萬盛閣1至6號舖、元朗大棠道41至59號金朗大廈6至9號舖、鴨脷洲大街129號高寶閣地下及1樓等，據代理稱，整批物業指導價共約4.1億元。資料顯示，該批物業最終以共2.98億元一籃子售出，較指導價低約27%，新買家以Fancy City Limited作登記，公司董事包括有「台灣張」之稱的投資者張彥緒及相關人士。

合和酒店下周二起試業

另外，合和實業旗下灣仔合和酒店，將於12月10日（下周二）正式試業，該酒店提供1000間酒店房，客房面積由300至3888方呎，客房類型達17種，包括有豪華客房、開放式客房及行政套房等，試業初期至明年2月28日更推出七五折優惠，每晚房價由1538元起。而酒店設有6個多功能活動場地，合共提供超過7萬方呎無柱式空間，最多可容納1800人宴會，亦可供預約租用。

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