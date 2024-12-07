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恒地合併地盤申強拍 釘子戶或被拆 降門檻生效首日即入紙 黃埔街兩舊樓估值1.17億

【明報專訊】恒地（0012）近年打造的市區大型重建項目紅磡必嘉坊，可建樓面逾100萬方呎，正如火如荼發展之際，當中涉及兩幢樓齡約67年舊樓的黃埔街18、18A、20、20A號地盤，由於有個別業主持有逾20%業權，令項目一直未能成功統一業權而成為發展的絆腳石。不過，《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（下簡稱強拍）的修訂條例昨日生效，強拍門檻正式下調，恒地隨即入紙申請，有望將黃埔街最大釘子戶「拔釘」，以便完成必嘉坊王國最後的一塊拼圖。

明報記者 甘潔瑩

恒地提出強拍申請範圍涉及兩個地段，包括黃埔街18、18A、20、20A號（「地段一」、持有70.31%業權），以及黃埔街22至24號和必嘉街88至90A號地盤（「地段二」、持有100%業權），兩地盤同屬必嘉坊的發展範圍。兩地段的地盤面積共約8075方呎。若以純住宅發展，地積比率為7.5倍；若以商住發展，地積比率為9倍。

恒地：修例後促進舊區活化 改善民生

據悉，「地段一」未能統一業權，主要是黃埔街20號地下金源燒腊茶餐廳的東主關位源或相關人士等，持有「地段一」約22%業權，包括地舖及住宅，恒地曾出價收購，惟與關氏在收購價上存分歧，據悉關氏曾索價2億元，令買賣雙方陷於拉鋸局面。恒地回應指出，市區重建一直是集團土地儲備來源之一，現時新修例生效有助加快業權統一，促進舊區活化，改善民生。政府同時成立強拍條例小業主專責辦事處及小業主支援中心，相信可以平衡地區發展及小業主的利益。據測量師的估值報告，黃埔街18、18A、20、20A號的估值約1.17億元，而兩個地盤重建價值為3.49億元。

必嘉坊涉13地盤 已完成收購12個

值得留意的是，恒地提出強拍申請的地盤，並非受惠於修訂指定地區的強拍門檻，而是透過毗鄰地段合併發展提出申請。據土地審裁處文件顯示，是次申請主要針對「地段一」作出申請，在強拍修訂條例生效前，毗鄰地段合併申請強拍，兩地盤需有一條共用樓梯連接，但修訂條例生效後上述兩地段可合併申請，以兩地盤合併計，恒地持有整個申請地點約87.5%業權，達強拍申請門檻，換言之黃埔街最大釘子戶或遭「拔釘」。投資額逾百億元的必嘉坊，恒地早在2011年起已密密就紅磡機利士南路、必嘉街、黃埔街及寶其利街一帶舊樓進行收購，共涉13個地盤，於2021年已完成收購當中的12個地盤，僅餘黃埔街18、18A、20、20A號兩組舊樓未達申請強拍門檻。雖然項目中尚有一個地盤未完成收購，但恒地執行董事黃浩明曾對外稱，不會因該地盤而拖慢整個項目工程進展，而必嘉坊亦於2022年起展開銷售，目前已推出4個期數。

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