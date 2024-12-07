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強拍修例始於2021年林鄭《施政報告》

【明報專訊】政府近年積極加快市區舊樓重建，並將強拍門檻逐步降低。立法會今年7月正式三讀通過《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》，條例草案建議，旺角及灣仔等7個「指定地區」樓齡達50至59年私人樓宇，強拍申請門檻由80%降至70%；「非指定地區」樓齡達60至69年亦降至70%，70年樓齡均降至65%。

修訂強拍條例始於前特首林鄭月娥，她於2021年《施政報告》時指出，舊樓強拍門檻以往曾經要求達到最少九成單位同意，2010年修訂後，把強拍門檻降低至八成，有助改善市區舊樓重建，因此當年她就提出，考慮是否再調低至七成。

其後至2022年，李家超上任特首，在他任內首份《施政報告》就提到，建議放寬申請強拍門檻至六成或七成業權，助老舊社區重建。

發展局終在去年10月於網誌公布有關細節，經討論後今年7月立法會三讀通過，7個指定地區，包括長沙灣與深水埗、馬頭角包括九龍城和土瓜灣、旺角、西營盤及上環，荃灣、灣仔，以及油麻地，樓齡介乎50至59年舊樓，申請強拍門檻降至70%；樓齡達60年，門檻則降至65%。若私人樓宇並非坐落指定地區，樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻則維持80%；樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%，樓齡達70年的私樓不論地點，強拍門檻劃一為65%。

同時，修訂條例中亦加入合併地盤的條款，兩個或多於兩個地段的毗鄰地段，只要該等地段沿着共同界線鄰接，亦可作合併申請強拍。

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