MALIBU四房租4.2萬 呎租39元

海之戀極高層呎租52元

荃灣西半新盤海之戀亦錄租務成交，美聯高級分區營業經理梁仲維表示，單位為第9座極高層C室，實用393方呎，享開場海景，附企理裝修，業主早前以月租2.1萬元放租，即獲專才垂青，睇樓後即時還價，議價後減價500元、以月租2.05萬元承租，平均實用呎租52元。業主2017年6月以742.8萬元一手購入，現享租金回報約3.3厘。

另中原高級資深分區營業經理許妙嫦表示，跑馬地EIGHT KWAI FONG Happy Valley錄租賃成交，單位為低層A室，屬實用410方呎1房戶，業主月租叫價2.3萬元，獲同區客垂青，睇樓後即洽租單位，以月租2.2萬元承租，平均實用呎租54元。業主2021年以1281萬元購入單位，現享約2.1厘租金回報。

DOUBLE COAST I周三推售11伙

一手市場方面，新盤貨尾單位成主要支撐，昨日錄10餘宗一手成交，其中泛海（0129）發展的洪水橋滙都II，昨日售出約7伙；另由會德豐等發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I，昨日售出兩伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目的高層3房1套海景戶及1房戶受追捧，昨日原價加推38伙，以高層3房1套海景戶和1房戶為主；同時上載銷售安排，將在本周三（11日）起推售11伙，包括6個3房1套（開廚）單位及5個1房（開廚）單位，折實售價562.9萬元起，折實呎價17,414起。

另資策（0497）旗下佐敦高臨，昨日以招標形式，售出一伙特色戶「高臨海天大宅」，單位為A1座30樓A室，實用1106方呎，屬3房1套間隔，成交價3705.1萬元，實呎3.35萬元，為項目成交價及呎價次高紀錄。資策執行董事何樂輝表示，同類單位尚餘最後1伙待售。

據悉，高臨自今年5月開售至今，累售184伙，佔全盤259伙的71%，套逾15億元。

[香港地產]