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上月工商舖買賣279宗 按月升逾一成

【明報專訊】美國上月再減息後，據中原（工商舖）統計，11月工商舖物業共錄約279宗買賣成交，按月增29宗或11.6%，當中工廈表現突出，錄約196宗買賣，按月升34宗或21%。中原（工商舖）預測，內地重啟深圳一簽多行政策，料對零售及餐飲帶來幫助，舖位買賣市場料將受惠。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月工商舖物業整體錄約279宗成交，按月增11.6%，按年亦增55宗或24.5%，同期成交額方面，錄約57.74億元，按月升逾33億元或1.3倍；當中工廈表現亮麗，錄約196宗買賣成交，按月、按年分別增21%及48%。

環球大廈兩層招標放售

商舖方面，上月成交錄約59宗，按月增9宗或18%，同期成交額錄約12.99億元，按月增逾5.8億元或82%。

寫字樓買賣成交錄約24宗，按月跌14宗或36%，因不乏大手成交，成交額按月增逾25億元或4倍，至31.9億元。

另第一太平戴維斯獲委任為首席代理，承接管人命公開招標出售中環環球大廈26樓及27樓全層；物業總建築面積約2.07萬方呎，明年1月22日截標。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠稱，環球大廈對上一宗全層成交追溯至2018年，11樓全層呎價4.4萬元；另中環中心66樓、75樓全層，新近以約每方呎2.7萬元售出。

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