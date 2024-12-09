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昇薈睇樓量活躍 一房580萬沽

【明報專訊】踏入年底，仍有不少買家加快入市步伐。12月截至6日，東涌昇薈暫時錄得最少3宗二手成交，追貼11月全月4宗成交。區內代理表示，雖然市場上不少筍盤早前已被消化，業主亦沒有擴大議價幅度，惟屋苑睇樓量仍保持活躍，準買家還價沒有以往進取，相信12月全月成交可望較上月為多。

明報記者 趙頌明

中原高級分區營業經理吳家威表示，12月首6日，昇薈最少錄約3宗成交，其中第10座高層G室，實用445方呎1房間隔，以580萬元沽出、實呎13,034元，新買家為東涌業主，見樓價重返低位，於是多購一伙自用；原業主2019年12月以600萬元買入，持貨5年，帳面蝕20萬元或3.3%，連使費有可能實蝕約50萬元或8%。

愉景新城3房618萬沽 一手貨升值1.7倍

美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，本月荃灣愉景新城、荃景圍一帶二手成交市况不俗，最少錄得7宗買賣成交，其中愉景新城第10座中層E室，實用581方呎3房設計，近日以618萬元獲承接、實呎10,637元；原業主1999年以230.1萬一手購入，持貨25年，帳面升值約387.9萬元，單位期內升值約1.7倍。

新元朗中心兩房480萬易手 呎價1萬

中原區域營業經理王勤學表示，元朗新元朗中心第4座高層G室，實用466方呎兩房間隔，以480萬元沽出、實呎10,300元，為相隔兩個多月，屋苑再有兩房單位做價跌穿500萬元，新買家為外區上車客。

不過，原業主早於1994年以142.12萬元買入，持貨30年，帳面獲利337.8萬元或2.4倍。

太古城3房業主持貨40年 帳賺17倍

港島區方面，鰂魚涌太古城本月至今暫錄最少5宗成交，代理消息指出，其中紫樺閣低層C室，實用897方呎3房1套間隔，以1080萬元沽出、實呎12,040元，新買家為投資客，買入單位擬作收租；按同類單位市值月租約3.1萬元計，可享租金回報率3.4厘，原業主早於1984年10月以61.47萬元購入，持貨逾40年，帳面獲利1018.5萬元或17倍。

世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島第3座高層E室，兩房設計、實用436方呎，成交價為638萬元、實呎14,633元，新買家為外區客；原業主2012年10月以496.8萬元購入，持貨12年，帳面賺141.2萬元或28%。

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