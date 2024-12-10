元朗朗天峰擬農曆新年前推 涉594伙1房245呎起 樓花期約1年

明報記者 江俊洋

下月底為農曆新年，發展商或把握歲晚收爐前推盤搶客，除了朗天峰，其餘為市區盤，包括新地（0016）的啟德天璽‧天第2期，以及長實（1113）啟德跑道區的Victoria Bloosm第1期，兩者上月均獲批預售樓花，分別涉584伙及307伙。另新世界（0017）的北角皇都亦計劃下月登場，提供388伙。

春節前料5盤逾2000伙登場

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰定價將參考同區項目和鐵路沿線樓盤，又稱近期有不少利好因素支持樓市，認為樓市已見底，有機會反彈，雖然未肯定美國本月會否再次減息，但相信減息會是未來趨勢。朗天峰提供594伙，兩座大廈組成，單位實用面積由245至851方呎，分層戶涵蓋1房至3房間隔，當中1房戶佔226伙或38%，伙數最多的2房戶共310伙或約52%，3房戶僅21伙，另設37伙特色戶。項目樓書及示範單位工作正處最後階段，其中示範單位將設於新界西。

3年前逾11億補價 每呎樓面4637元

項目位於元朗十八鄉路39號，鄰近大型屋苑蝶翠峰及尚悅，地皮面積逾7萬方呎，原本由萊蒙國際（3688）持有，2021年7月嘉里以3.15億元向萊蒙購入上述地皮和大棠路地皮各一半業權，共同合作發展以上項目。其中十八鄉路項目可建樓面約24.5萬方呎，同年再以約11.36億元完成補地價，每方呎樓面補地價約4637元，發展商去年7月為項目申請預售樓花，同年10月獲批。不過，今年9月萊蒙將持有項目的權益售予嘉里，換言之，嘉里獨資發展上述項目。發展商稱，項目上月獲批修訂預售樓花申請，惟截至昨天為止，地政總署文件未見相關資料。

今年元朗區有多個全新盤推售，包括泛海（0129）的洪水橋滙都II、新地元朗站The YOHO Hub II，還有毗鄰朗天峰、麗展（0488）發展的尚柏。已屆現樓的尚柏提供112伙，發展商今年9月以折實均呎約9278元首推50伙作招徠，10月初開售迄今累售逾100伙。可留意是，尚柏周邊被多個屋苑及村屋包圍，景觀或較遜色，而樓盤不設住客會所，亦不設車位，住客日後需經由尚悅‧方旁邊的行人路前往屋苑。