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澐澋4房7835萬沽 實呎4.19萬

【明報專訊】近日新盤市况平淡，發展商主力銷售餘貨。華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新售出第1座15樓B室，屬4房雙套戶，望維港景，實用面積1870方呎，成交價7835.3萬元、實呎4.19萬元；項目2022年底推出迄今累售300伙，佔全盤582伙的52%，吸金122.6億元。

連方I特色戶短期上載銷售安排

此外，萬科香港旗下毗鄰港鐵深水埗站的醫局街連方I，昨開放現樓頂層特色戶予傳媒參觀，並開始接受準買家預約參觀，稍後上載銷售安排。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，連方I早前已展開交樓，而全數僅6伙的頂層複式特色戶Skyline Series，涵蓋1房至3房戶型，實用面積411至547方呎，樓層高度3.5米，內置樓梯直達天台，另一亮點是可瀏覽維港景及九龍市景。其中位於27樓A室連天台3房戶，實用面積547方呎，採開放式廚房設計；客飯廳面積近150方呎，外接38方呎露台連工作平台，望維港景，主人房享九龍市區景。

信置（0083）、莊士機構（0367）和市建局合作的旺角ONE SOHO，以622.31萬元售出25樓A7室、實用面積320方呎一房戶、實呎1.94萬元，買家成交期100日。此單位去年11月曾以678.88萬元售出，惟相關買家本月初取消交易撻訂，估計遭沒收5%訂金涉約34萬元，而該買家當時獲代繳印花稅，有使用一按或備用二按等，成交期90日。上述新成交價比去年低8%，相信是付款辦法不同所致。

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