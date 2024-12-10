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利園八期2026年次季落成 涉逾百萬呎 設6萬呎綠化空間

【明報專訊】數年前政府推出多幅重量級商業地，近年陸續落成，其中希慎（0014）、華懋於2021年以197.78億元、每方呎樓面價18,374元投得的銅鑼灣加路連山道商業項目，預計2026年次季落成。發展商昨公布，項目正式命名為「利園八期」，涉及總面積逾100萬方呎。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，利園八期具多項可持續發展亮點，包括設有6萬方呎綠化開放空間的城市公園，透過全新的行人通道系統加強連接性和可步行性，於能源消耗、可再生能源、廢物管理和水資源管理等多方面，採取措施提升資源效率。華懋執行董事兼行政總裁張利民指出，項目將秉持最高的綠色建築標準，華懋與希慎興業的互動伙伴關係，建基於雙方對可持續發展、及香港長期繁榮的共同信念。

永倫立方連命名放售 估值22億

不過，市場再有投資者蝕讓放售商廈物業，其中「收租王」永倫集團持有的灣仔軒尼詩道318號永倫立方（前稱W Square），最新連命名權出售，公開邀約截止日期為明年3月18日。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠稱，物業最新估值為22億元，預計每月租金收入約500萬元。資料顯示，永倫2018年初以28.488億元向永泰地產（0369）購入，換言之項目最新估值較6年前購入價低6.488億元或22.8%。該行指出，物業總建築面積約128,656方呎，地盤面積約7651方呎，以估價22億元計，呎價即約1.7萬元。

Owl Square創辦人7531萬購太子道西16伙

另資料顯示，共居生活空間營運商Owl Square創辦人兼行政總裁潘解頤或有關人士，繼早前以近2600萬元購入紅磡馬頭圍道96號全幢銀主盤後，近日再以約7531萬元購入太子道西206及208號共16個單位，平均每伙約471萬元，料用作學生宿舍，若以每個單位實用面積874方呎計，平均實呎約5386元。

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