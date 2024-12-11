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77/79 Peak Road破3年悶局 下周推一伙招標

【明報專訊】另一邊廂，九倉（0004）持有、會德豐發展及銷售的山頂道77/79 Peak Road，相隔逾3年後再公布銷售安排，於下周二及本月24日平安夜，以「每日招標、每日截標」形式推售山頂道77C號獨立屋。單位實用面積6257方呎，4套房間隔，另連1349方呎花園、923方呎庭園，花園附設泳池；項目2021年推出至今累售5幢洋房，合共套現近30億元。

另何文田兩豪宅盤亦推出單位招標，包括信置（0083）等發展的ST. GEORGE'S MANSIONS，第3座15樓C室於本周五起招標；新地（0016） 牽頭的太子道西233號，亦於周六招標推售5伙。

澐璟3房6543萬沽 實呎近4.3萬

啟德跑道區多個新盤錄成交，其中華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，連續兩日錄大額成交，最新標售8座37樓A室，實用面積1523方呎、3房1套間隔，望維港景，成交價6542.72萬元，呎價近4.3萬元，項目兩日吸金近1.44億元。自2022年項目開售迄今累沽301伙，成交金額逾123.2億元。另同區會德豐牽頭的DOUBLE COAST I，則錄第3座21樓K室，實用面積437方呎兩房間隔，成交774.3萬元、呎價約1.77萬元。

此外，同區新世界（0017）及遠展（0035）的柏蔚森系列，上載修訂版價單，買家由周六至明年1月5日期間購買單位，最高可獲12.8萬元折扣，另新增25個精選單位可享最高17%折扣，其中入場單位第3座3樓P室，實用面積383方呎，兩房間隔，以18%折扣及冬日限時折扣計算，折實價614.7萬元，折實呎價約1.6萬元，整個項目自7月開售至今累售501伙，套現逾34億元。

至於新地沙田現樓瓏珀山標售King Tower 1的19樓B室，實用面積943方呎、3房1套間隔，以1663.82萬元售出，呎價約1.76萬元；項目6個半月來累售99伙，套現近21.2億元。

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