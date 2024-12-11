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逸濤灣兩房樓王972萬沽 6年實蝕近四成

【明報專訊】市場觀望美國總統換屆後息口走勢，近日樓市再度錄得低價成交，更有昔日以破頂價易手的樓王戶蝕讓收場。利嘉閣助理營業董事劉信文稱，西灣河逸濤灣2座中層B室，實用面積561方呎兩房戶，享開揚景觀及部分海景，原以1028萬元放售，近日經議價後以972萬元成交，減56萬元或5%，實呎17,326元。原業主2018年1438萬元買入，曾刷新當時屋苑兩房戶成交最高紀錄，惟現成交價帳面已貶值466萬元或32%，連使費料實蝕540萬元或38%，料為屋苑最少3年來最大蝕幅個案。

太古城本月首9日9成交

鄰區鰂魚涌的太古城本月二手交投卻活躍。美聯高級分區營業經理陳彪表示，太古城本月首9日已錄約9宗成交，即平均一日一成交，最新成交位於北海閣中高層F室，實用面積572方呎，兩房間隔，以約880萬元易手，實呎15,385元。原業主2000年4月以約320萬元購入，帳面獲利約560萬元，物業升值1.75倍。

The Austin三房1900萬沽 呎價險守2萬

另外，資料顯示，柯士甸站The Austin 2A座高層A室，實用面積911方呎，3房1套連士多房間隔，享開揚公園景，新近以1900萬元易手，實呎20,856元，料為屋苑最少3年來呎價新低。原業主2013年1964.1萬元一手購入，現帳面蝕約64萬元或約3%，連使費料實蝕約155萬元或8%。

投資者1900萬入市半壹低層3房戶

不過，市場亦有投資者趁市靜入市。美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半山壹號一期半山徑30號低層戶，實用面積1252方呎，3房1套連儲物室間隔，獲買家以1900萬元承接，實呎15,176元，單位擬作長線投資。原業主2008年6月約1537.8萬元一手購入，持貨約16年，帳面賺約362.2萬元或約24%。

另利嘉閣高級聯席董事甘尚德稱，奧運站柏景灣9座一個複式戶，實用面積約1577方呎，4房1套間隔，望維港景，獲家庭換樓客以2600萬元承接，實呎16,487元。原業主2007年約1792.8萬元一手買入，帳面獲利約807萬元或45%。

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