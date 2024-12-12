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換樓客斥4428萬 高市價14%購名門3房

【明報專訊】雖然近日二手市場氣氛冷清，但卻有個別屋苑錄高價成交，其中過去少有二手獲利的大坑名門，一個海景3房戶新近以4428萬元易手，較市價高約14%。此外，山頂環翠園一個4房大單位，以約8000萬元售出，為屋苑近3年首宗成交。

香港置業區域董事李承恩表示，名門2座極高層戶，實用1387方呎，3房1套連工人套間隔，向北望維港景，獲換樓客以4428萬元承接，實呎31,925元，較市價高約14%；原業主2014年7月約4050萬元購入，持貨約10年，帳面獲利378萬元或約9%。

環翠園4房8000萬沽 破3年悶局

市場消息稱，環翠園B座高層01室，實用2593方呎，4房雙套間隔，連車位以約8000萬元成交，實呎30,852元。資料顯示，屋苑對上成交於2022年初錄得，即今次為屋苑近3年首錄成交。原業主早於1986年以350萬元買入，持貨約38年，帳面獲利7650萬元或近22倍。

寶樺臺連車位4630萬易手

此外，美聯物業首席區域營業董事楊宜貞稱，本月中半山暫錄得2宗指標豪宅屋苑成交，其中麥當勞道寶樺臺高層C室，實用1539方呎，以約4630萬元連車位成交，實呎30,084元，原業主2009年約3100萬元連車位購入，帳面獲利約1530萬元或49%。另位於梅道蔚皇居高層A室，實用788方呎，以2138萬元成交，實呎27,132元。原業主2002年12月以約950萬元購入，帳面獲利1188萬元或1.3倍。

其他二手方面，上水名都剛錄遺產貨易手個案。中原地產分行副區域營業經理賴作智表示，上水及粉嶺區本月暫錄約31宗成交，與上月同期相若，其中上水名都錄得本月首宗成交，位於3座中層C室，實用376方呎，兩房間隔，屬遺產貨，以390萬元易手，實呎10,372元。原業主2010年180萬元購入，持貨約14年，帳面升值約210萬元或約1.2倍。

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