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瑧譽6號屋1.366億沽 呎價2.3萬平鄰屋三成

【明報專訊】綜合市場資訊，本月至今一手成交暫只錄約260宗，其中保利（0119）屯門青山灣現樓瑧譽，透過招標售出6號屋，實用面積5210方呎5房5套連儲物室間隔，另連平台、花園及私家泳池等，加上實用面積615方呎居室、總面積5825方呎，連雙車位成交價1.366億元、實呎2.34萬元，買家成交期90日；可留意是，毗鄰實用面積5209方呎5號屋，連雙車位去年初以1.745億元售出、實呎3.35萬元，買家當時成交期720日，惟上述作價不包括實用649方呎居室，以呎價計算，上述新成交6號屋，低毗鄰5號屋約三成，估計是與買家成交期不同有關。

發展北部都會區再次成為社會關心議題之際，恒地（0012）旗下已屆現樓的粉嶺高爾夫‧御苑，連錄兩宗成交，最新售出5座11樓A、B室，同屬實用面積960方呎3房戶，成交價分別1242萬元、1250萬元，實呎1.29萬、1.3萬元，單日吸金2492萬元；成交紀錄冊顯示，買家成交期300日，但如於120日完成交易，可獲2%回贈。

另外，會德豐將軍澳日出康城PARK SEASONS，以843萬元售出第2B座51樓A室，屬兩房連書房戶型，實用面積537方呎、實呎1.56萬元。

凱和山下周一先到先得賣70伙

九龍方面，恒地啟德現樓The HENLEY II，招標售出第1座25樓A室，實用面積888方呎3房戶，成交價2983.68萬元、實呎3.36萬元。另鷹君（0041）和港鐵（0066）合作的何文田站朗賢峯IIA期，售出第1座15樓實用面積685方呎D室、屬兩房1套戶，成交價1515.1萬元、實呎2.21萬元。

另路勁（1098）屯門掃管笏現樓凱和山日前加推70伙，扣除所有折扣及優惠後，變相最高達六八折推出，整批折實均呎9175元，較去年9月首批折實均呎1.1萬元，低約17%，以個別單位較1年前同類單位平逾兩成作招徠，發展商昨晚上載銷售安排，下周一晚上7時起，以先到先得形式開售該70伙。

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