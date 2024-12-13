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邵氏基金7800萬沽愛都4房 41年升值17倍

【明報專訊】近月二手樓市雖受年尾節日氣氛及市場觀望息口走勢影響，交投普遍淡靜，惟仍不乏名人買賣個案。邵氏基金持有逾40年的中半山愛都大廈1座高層B室，實用面積2888方呎，4房雙套連工人套房及多用途室間隔，大半年前開始以9800萬元放售，至本月初以7800萬元沽出，實呎約2.7萬元。邵氏基金早於1983年423.4萬元一手購入，帳面升7376.6萬元或逾17倍。

市場人士指出，鴨脷洲南灣9座高層B室，實用面積1060方呎，1房1套連士多房間隔，享海景，新近以1970萬元沽出，實呎18,585元。原業主之登記英文姓名與惠理集團（0806）前行政總裁黃慧敏相同，料為同一人，2010年以1759.2萬元購入，帳面賺210.8萬元或12%。黃慧敏今年6月1787萬元一手購入港鐵黃竹坑站海盈山一個兩房戶，是次沽出南灣單位有機會屬換貨。

惠理前CEO 1970萬沽南灣

另外，市場錄得97貨蝕使費成交個案。資料顯示，何文田的帝庭園6座中層A室，實用面積1215方呎，屬3房雙套連工人套房間隔，以1980萬元易手，成交呎價16,296元。原業主1997年12月以1968萬元購入上址，持貨27年經過多次樓市升跌浪，現帳面僅升12萬元或不足1%，以當年印花稅及雜費計，料實蝕80萬元或4%。

現崇山3房1118萬沽 不足3個月實蝕4%

利嘉閣分行聯席董事李嘉輝指出，黃大仙現崇山3B座中低層A室，實用面積715方呎，3房1套間隔，向南望市景，屬屋苑優質戶，今年9月獲買家以1100萬元購入，惟買家入市後感單位不合心意而再放盤，並獲另一新買家洽購，但因「摩貨」（以確認人身份轉讓）未能承造按揭，新買家最終待原業主完成收樓手續後以1118萬元承接，實呎15,636元，物業不足3個月帳面雖升18萬元或2%，惟連使費料實蝕45萬元或4%。

中原區域營業董事黎宗文表示，沙田及大圍區本月暫錄24宗二手，按月同期跌約三成。大圍翠景花園1座中層F室，實用面積662方呎，3房1套房間隔，以700萬元沽，實呎10,574元。單位對下數層F室，3月份以810萬元沽，反映同類做價9個月前跌110萬元或14%。原業主2001年256萬元購入，帳面賺444萬元或約1.7倍。

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