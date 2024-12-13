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渣打棄租樓層 恒隆變身逾萬呎共享辦公室

【明報專訊】為減低甲級商廈空置率，中環業主紛各出奇謀。恒隆地產（0101）推出其香港首個共享辦公空間項目「Net-Work by Hang Lung」，位於中環渣打銀行大廈18和19樓全層，面積約1.3萬方呎，提供27間辦公室，以及212張共享工作枱，亦設有虛擬辦公室服務。據悉，上述樓層曾獲渣打銀行租用，爆疫後於2021年棄租該廈8層樓面共涉6萬方呎，包括上述兩層物業，業主恒隆於渣打銀行棄租後，曾以每月600萬元、折合每呎約100元招租，惟未能成功，恒隆終承接其中18及19樓的物業，改作共享辦公空間，早前亦已試業。

工商舖物業價格低水，吸引內地創投基金入市。資料顯示，黃竹坑道23號宏基滙3樓1至6號舖一籃子物業，面積約5855方呎，連1個車位及1個電單車位，上月中以3300萬元售出，呎價約5636元。登記買家為投資機構米倉資本，此由兩位阿里巴巴集團創始人王瑞生及周夏真發起設立，專門作數字娛樂傳媒、雲計算等的投資。

米倉資本3300萬購宏基滙一籃子物業

另資料顯示，由「小巴大王」馬亞木家族持有的荃灣力生廣場3樓，最新以4200萬元易手，以面積1.34萬方呎計，呎租約3100元，由嘉美護老院購入。據悉，物業現由菲律賓快餐快樂蜂及連鎖健身室24/7 FITNESS租用，月租收入約23萬元，即買家享租金回報約6.6厘。馬氏家族2004年2030萬元購入，帳面獲利2170萬元或逾1倍。

小巴大王4200萬沽荃灣力生廣場3樓

至於原由內地富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心商廈銀主盤，由都會大學以26.5億元購入，以面積約27.9萬方呎計，呎價約9498元，較陳紅天2016年購入價低約18.5億元或41%。都會大學回應指出，為配合大學的長遠發展，正購買祥祺中心，將可提供足夠的空間支持大學師生人數的增長和課程的擴展。該校又稱，由於是次洽購過程涉及法律及財務安排，需時處理及落實，會適時公布最新進展，現階段不會作進一步回應。

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