新世界招商蛇口馬適路地補價17.8億

項目明年動工 提供2300伙

新世界發言人回覆本報查詢時表示，集團在北部都會區擁有1500萬方呎土地儲備，其中與招商蛇口合作的馬適路商住項目（即粉嶺北第14區）已完成補地價，將於明年初動工。發言人續指出，項目將提供約2300伙住宅，而集團將繼續透過不同途徑加快釋放農地價值，並會積極引入戰略伙伴合作，運用企業各自優勢，進一步提升整體發展潛力，並加快資金回籠。

上述商住項目鄰近指標屋苑皇府山，地皮面積約15萬方呎，今年5月獲屋宇署批出建築圖則，准建4幢樓高32層的商住物業，將採組裝合成建築法，預計提供約2300伙、平均面積約417方呎的中小型單位，總樓面逾110萬方呎，暫定2029年落成。

翻查資料，上述馬適路地皮，部分原由亞細安持有，惟陷入財困下2000年前後以約3億元售予新世界創辦人鄭裕彤或相關人士。新世界2006年將該地發展成低密度住宅，涉約70伙，但只建了外牆，並沒有作內部裝修，一直未有出售。物業空置逾10年多，至2022年疫情期間借出地皮作社區隔離設施。

地皮2022年曾作隔離設施

事實上，北都發展大計公布後，政府容許土地持有人有條件契約修訂（包括原址換地），而古洞北及粉嶺北新發展區先後共有9宗原址換地申請獲接納處理，但當中7宗申請沒有在限期內接受換地建議書，僅得兩宗獲接納，除上述新世界等馬適路項目外，另一幅則是新地（0016）粉嶺北第10區地皮。新地今年4月底亦以傳統補價形式完成粉嶺北第10區地皮補價，補地價5.1668億元，以可建商住樓面308,144方呎計，折合每方呎補價約1677元。新地除興建項目住宅及商場以外，亦需興建公共運輸交匯處，以及在旁邊地塊興建8.7萬方呎公眾休憩空間，建築費涉約2.678億元，合計後即每方呎換地成本約2500元。

[香港地產]