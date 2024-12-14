趙世曾：見慣市道高低 今次跌市是小場面

卓能昨日記者會上，趙世曾大女趙式芝、二子趙式浩及孻仔趙式正均有出席，而女星范冰冰早前被傳出已取得「新香港人」身分，並租住山頂白加道一個面積逾5000方呎的超級豪宅，每月租金高達約65萬元。

若計掂數 內地香港項目均會投資

趙世曾指出，中央政府已推出多項穩定市况措施，故他並不憂慮，「香港未來數年唔會太差，暫時會平穩」。他認為買樓自用問題不大，但就不要用投機心態。近日有發展商呼籲政府重推勾地政策，以及政府推北部都會區方面，趙世曾稱：「只要明年1月兩個招標項目資金回籠，不論在香港或內地，只要計掂數、有理想回報、唔使問銀行借貸，是集團合適投資範圍內都會考慮。」

卓能旗下兩個均於明年1月20日截標的項目，包括山頂施勳道30號卓能山莊C號獨立屋，以及馬來西亞距離雙子塔只有5分鐘路程的住宅地皮，集團執行副主席趙式芝補充，馬來西亞住宅地皮可建樓面約170萬方呎，可建4幢、每幢50層高的大樓，而趙苑2期、荃灣油柑頭壹號九龍山頂，每個項目均約有10個單位招租，月租約由2萬至3萬元起。

[香港地產]