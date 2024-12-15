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內地客5000萬購Blue Coast II 5伙

【明報專訊】繼日前有「西餅客」大手掃入啟德新盤後，昨日再有投資者斥資半億元購入港島新盤。市場消息表示，由長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，獲一組內地投資者一口氣掃入5伙，單位位於3座20樓以上的兩房戶，實用面積464至474方呎，呎價約2.2萬元，5伙涉資逾5000萬元。代理消息指出，該組買家看好港島區港鐵站上蓋物業，計劃購入單位作投資收租用途。

柏蔚森售4伙 吸金近3000萬

啟德區內多個新盤亦錄成交，由新世界（0017）及遠展（0035）合作發展的啟德跑道區柏蔚森，昨日售出4伙，吸金近3000萬元，其中一伙為低座FOREST MANSION第6座2樓E室，實用380方呎，售價768.3萬元，實呎20,218元。據悉，柏蔚森系列自今年7月起推售，累售505伙，套現逾34.3億元。

DOUBLE COAST I兩房781.2萬沽

由會德豐等合作發展的現樓項目DOUBLE COAST I，昨日再錄成交，最新售出的單位為第3座20樓K室，實用437方呎，兩房間隔，售價781.2萬元，實呎17,876元。

另路勁（1098）與深圳控股（0604）發展的屯門掃管笏凱和山，早前加推70伙後，昨日開放兩個連家俬示範單位予公眾參觀，單日錄逾3200人參觀。 據銷售安排，該批單位將於明日發售，實用291至586方呎，由開放式戶至兩房間隔均備有，扣除最高26%折扣及優惠後，變相最高約六八折推售，實呎由7998元起，折實售價由248萬元起。

YOHO Hub兩房 2.05萬租出

樓市仍淡靜，買家觀望態度濃厚，二手交投疏落，反觀租務市場仍活躍。有工程師為方便工作，租用元朗The YOHO Hub兩房戶。中原副區域營業經理王勤學表示，The YOHO Hub本月錄得4宗租賃成交，平均實用呎租約42元，最新的租務成交為8座高層A室，實用467方呎，兩房間隔，業主月租叫價2.1萬元，新近以2.05萬元租出，實用呎租43.9元。

王氏表示，租客為工程師，為方便於新界西北建築地盤上班，睇樓後快速決定承租。業主於今年中以777.9萬元一手購入單位，現享租金回報約3.2厘。

港置助理分區董事謝正表示，荔枝角泓景臺一個兩房單位，實用511方呎，獲外區客以約1.87萬元承租單位，實用呎租36.6元。 據悉，租客心儀價格相宜，睇樓一次後即決定承租。業主2010年1月以約328萬元購入單位，現享回報約6.8厘。

[香港地產]

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