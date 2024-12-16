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YOHO WEST不足兩月暫錄近40宗租賃

【明報專訊】除來季市場有多個大型樓盤入伙外，本季亦有多個矚目新盤收樓。中原地產資深區域營業董事王樹明指出，新地（0016）天水圍YOHO WEST自11月開始收樓後，迄今不足兩個月，暫已錄得近40宗租務個案。

她表示，至目前為止，YOHO WEST呎租最貴單位為3A座高層A9室1房戶，實用295方呎，月租1.26萬元，實用呎租42.7元。業主去年12月以396.7萬元一手買入，租金回報約3.8厘。至於月租最高單位，則為3B座高層B7室，實用441方呎，兩房間隔，月租1.65萬元，實呎租逾37元，業主去年12月以511.37萬元一手買入，租金回報約3.9厘。

ONE HOMANTIN 3房3.6萬租出

其他租務成交方面，中原地產高級分區經理麥少基表示，何文田ONE HOMANTIN第5座中層D室，實用749方呎，3房1套間隔，另設工人套房，最新以3.6萬元租出，實用呎租48元。業主早於2016年7月以約1468萬元一手購入，持貨約8年，租金回報約2.9厘。

利奧坊．凱岸兩房約2.1萬承租

香港置業高級聯席董事翁嘉慧則指出，大角嘴利奧坊．凱岸1座中層A室，實用417方呎，兩房間隔，向南望維港景，獲外區客零議價後以約2.1萬元租用，實用呎租約50.4元。據悉，新租客為兩兄妹，睇樓1次後即決定承租上述單位。業主2018年7月約1069.2萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

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