美議息前 一手周末沽約40伙

近日錄得大手客連環掃貨的DOUBLE COAST I，昨再錄5宗一手成交，套現約3076萬元，呎價最高為3座32樓L室，實用320方呎，1房間隔，成交價574.2萬元，實呎17,944元；售價最高則為3座26樓K室，實用437方呎，兩房採開放式廚房間隔，成交價782.1萬元，實呎17,897元。

柏蔚森周末沽5伙 套現逾3000萬

至於同區新世界（0017）柏蔚森周末連沽5伙，套現逾3000萬元，其中FOREST MANSION第6座2樓E室，實用380方呎，以768.3萬元售出，實呎20,218元，項目臨海低座FOREST MANSION僅餘最後一伙待沽。

另外，泛海國際（0129）集團執行董事關堡林表示，旗下元朗洪水橋滙都上周五至昨日共沽14伙，總金額近7000萬元，包括6座10樓B03室，實用441方呎，成交價466.65萬元，實呎11,105元。關又謂，現時按息下調，私樓市場已出現「供平過租」，而美國聯儲局將於本周舉行今年最後一次議息會議，市場普遍預期屆時將再減息，相信未來將有更多資金投入樓市。項目累沽549伙，涉資約27億元。