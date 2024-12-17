moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

凱和山劈價推70伙即晚近沽清 大手客3300萬掃維港‧雙鑽3伙 3房戶雙破頂

【明報專訊】美國聯儲局本周進行本年最後一次議息，市場預期再次減息的概率大，但隨着聖誕節及新年臨近，一手市場未有大型全新盤推出，發展商主力銷售餘貨，其中路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏現樓項目凱和山，上周劈價加推的70伙，於昨晚展開新一輪銷售，市場消息稱，該批單位即晚將近沽清，套現逾3億元，料短期內加價加推。另大手客再現啟德跑道區，中海外（0688）已屆現樓的維港‧雙鑽，昨獲大手客斥約3330萬元連掃3伙，其中一伙3房戶以1658萬沽出，實呎2.79萬元，創項目標準戶呎價及成交價新高。

明報記者 江俊洋

凱和山昨晚以先到先得形式推售70伙前，已有約150組準買家到達位於尖沙嘴北京道一號的售樓處等候。項目不乏大手客入市，有買家以2405萬元連購6伙1房戶作投資用途，當中成交價最高為第3座18樓K室，實用面積384方呎1房間隔，以414.8萬元售出，呎價1.08萬元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，該盤不排除短期加推，並將有提價空間；預計明年利率將持續低走，「供平過租」將重臨。是次發售的70伙，涵蓋開放式至兩房戶，扣除折扣及優惠後，變相最高約六八折推出，折實價248萬至565萬元、折實呎價7998至9943元，整批折實均呎9175元，較去年9月首批折實均呎11,088元，低約17%，個別單位更較1年前同類戶型平逾兩成，近半單位的折實價低於400萬元。

大手客2405萬掃凱和山6伙

啟德跑道區繼上周後再有大手客掃入新盤個案，其中中海外旗下現樓維港‧雙鑽，有大手客昨共逾3330萬元連購3伙作自住，位於2B座30樓A至C室，實用面積306至593方呎，屬1房至3房戶型，成交價661.9萬至1658萬元，實呎約2.16萬至2.79萬元；其中上述A室，實用面積593方呎，3房間隔，成交價1658萬元，呎價約2.79萬元，創項目標準戶呎價及成交價新高。

路勁顏景鳳：凱和山擬短期加價加推

此外，同區恒地（0012）牽頭的現樓項目天瀧，亦標售第3座23樓B室，實用面積1085方呎、3房1套間隔，成交價3752萬元，呎價約3.45萬元，成交記錄冊顯示，買家享540天特長成交期，若提早上會，可享最高3.5%現金回贈。項目自10月中起，以現樓形式推售後累沽47伙，套現約18.4億元。另外，港島豪宅盤亦錄一手成交，其中新地（0016）北角海璇II本月開齋，位於2座19樓B室，實用面積1153方呎、3房1套間隔，連車位4850萬元成交，呎價約4.2萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款