十大屋苑半月83宗成交 逢長假料全月跌三成

康怡上半月9宗超上月同期3.5倍

值得一提，雖然十大屋苑本月上半月交投較上月同期下跌約8%，但當中康怡花園及新都城本月上半月成交量已追過上月同期，其中康怡花園本月上半月錄約9宗成交，較上月同期的2宗上升3.5倍，平均實呎約12,300元。至於新都城上半月錄9宗成交，較上月同期7宗增近三成。康怡花園過去周末連錄兩宗成交，包括位於L座低層15室，實用面積605方呎，3房間隔，望太古城，以710萬元沽出，實呎11,736元。中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，上述單位買家為用家，因租金持續上升，認為現時樓價已近接受水平，因此決定轉租為買，入市單位自用。原業主1990年145萬元購入，持貨約34年，帳面獲利565萬元或3.9倍。

投資者1250萬購太古城3房連約戶

另外，有長線投資者年底前入市鰂魚涌太古城連約戶。美聯分行高級營業經理范浩軒表示，太古城翠榕閣高層C室連租約單位，實用897方呎，3房1套間隔，獲長線投資客以1250萬元承接，實呎13,935元。原業主1997年約300萬元購入，帳面獲利約950萬元或逾3倍。

代理料下月樓市或現小陽春

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入本月中，聖誕節日氣氛日漸濃厚，不少買家準備外遊及慶祝佳節，擱置入市計劃，加上買家觀望本周美國議息結果，入市態度較審慎，相信十大屋苑本月全月成交將較上月下跌約三成。不過陳永傑估計，本周美國減息機會大，屆時本港銀行亦會跟隨，加上美國候任總統特朗普下月正式宣誓就職，屆時對華政策或明朗化，樓市下月交投或大幅反彈。