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荃德花園兩房328萬沽 4年實蝕35%

【明報專訊】本月充滿聖誕新年氣氛下，加上買家靜候美國議息，二手觀望氣氛濃厚。利嘉閣高級聯席董事許喜龍稱，荃灣老牌屋苑荃德花園B座中層H室，實用面積約306方呎，2房間隔，以328萬元售出，較市價低約6%，實呎約10,719元。買家為上車客，原業主2020年約470萬元買入，持貨約4年，帳面需蝕讓142萬元或三成，連使費料實蝕約164萬元或約35%。

金獅兩房275萬沽 8年實蝕17%

另一大圍老牌上車盤金獅花園，本月暫錄3宗成交，其中不乏蝕讓個案。中原地產分區營業經理吳嘉權表示，屋苑最新錄1期F座（金豐閣）中層02室，實用面積260方呎，2房間隔，以275萬元沽出，實呎10,577元。買家為上車客，原業主2016年317萬元購入單位，持貨約8年，帳面蝕讓約42萬元或約13%，連使費料實蝕約54萬元或17%。

晉海II一房508萬沽 逾6年實蝕27%

此外，將軍澳日出康城亦再錄虧損個案。中原地產分行經理關偉豪表示，晉海II期3A座中層F室，實用面積343方呎，1房間隔，最新以508萬元易手，實呎14,810元。原業主2018年7月676.68萬元一手購入，持貨逾6年，帳面蝕讓約169萬元或約25%，連使費及發展商當年回贈料實蝕約186萬元或27%。

另位於鰂魚涌、樓齡約有58年的太明樓新錄遺產貨易手個案。中原地產首席分區營業經理楊文傑表示，太明樓高層A室，實用面積408方呎，1房間隔，單位屬遺產貨，以300萬元放售，放盤不足3天獲以280萬元承接，減價20萬或7%，實呎約6863元。買家為用家，原業主2011年100萬元買入，持貨約13年，帳面獲利180萬元或1.8倍。

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