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胡應湘：合和酒店投資150億 逾10年回本 提供1000房 料明年首季正式營運

【明報專訊】數十年來積極拓展灣仔地產王國版圖的合和實業，旗下全新地標項目合和酒店，現正試業，項目提供約1000間客房，相較同區香港萬麗海景酒店約858間客房，規模上有過之而無不及，為港島區最具規模五星級酒店之一；合和主席及董事胡應湘接受訪問時表示，合和酒店是「五星級酒店、四星級價錢」，未來會致力開拓會議展覽服務，而項目總投資額高達150億元，預計回本期長逾10年。

明報記者 甘潔瑩

胡應湘回顧，集團早在1980年代起發展灣仔，至今逾40年，整個發展共涉及8個項目，包括合和中心、胡忠大廈、QRE Plaza、Garden East、囍滙、163 QRE、合和中心2期（包括合和酒店），以及南固臺發展項目（見圖），總樓面涉423.37萬方呎，扣除胡忠大廈，集團現持有逾260萬方呎的發展。

指屬五星級酒店 四星級價錢

至於本月起試業的合和酒店涉約1000客房，客房面積約300至逾3800方呎不等；胡應湘透露，項目總投資額約150億元，包括約90億元地價及補地價、60億元發展成本等，預計回本期約11至12年。另外，合和商場出租率約96%至97%，集團資金流穩定，負債率約20%。合和酒店目前已推出逾百間客房，初步反應不俗，預計明年第一季正式營運，胡應湘表示：「合和酒店是五星級酒店、四星級價錢，房間每日租金約1000多元，預計出租率逾80%，不會落後於他人。」

胡續指出，集團將推廣會展服務，酒店內有6個活動場地，提供逾7萬方呎無柱式空間，可作展覽、會議等，「酒店已舉辦了數個會議，部分屬私人銀行活動，財政司長陳茂波亦有參與有關活動。活動豐儉由人，由小型朋友聚會、婚禮，及至大型的展覽活動，亦可在此舉辦。」被問及旅遊業前景，胡應湘表示看好，因不少國家如泰國、越南、印尼等，近年有不少旅客到港，加上中國內地重啟「一簽多行」，有利旅遊業發展。

胡應湘：完成南固臺發展後功成身退

他又提及，合和灣仔王國尚餘南固臺的發展，屬保育古蹟發展；項目已向城規會遞交發展方案，期望短期內獲批，預計發展時間約兩年，之後將功成身退。

資料顯示，合和新近提出南固臺綜合住宅發展方案，將去年完成併購的秀華坊18號加入發展範圍，並移除地積比率限制，以及放寬建築物高限至120米（主水平基準以上，下同），令住宅單位數量增加逾兩成至312伙，而總樓面則增加一倍、至約31萬方呎。胡應湘太太、合和董事胡郭秀萍補充，集團在灣仔發展逾40多年，完成發展多個地標物業，未來集團將成為收租公司，如同置地、希慎（0014）等。

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