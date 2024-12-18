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啟德本月53宗租賃 天寰1房呎租52元

【明報專訊】啟德繼The Twins雙子匯1期、崇光百貨啟德店早前開幕後，毗鄰啟德體育園的啟德零售館亦於今日試業，區內12月至今暫錄約53宗租賃成交，中原分行經理施蒂文表示，天寰佔4宗租賃，平均實呎租約51元，其中天海匯第3座高層D室，實用343方呎1房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租約52元；業主2021年5月以約813萬元購入，持貨逾3年半，租金回報率約2.7厘。

逸濤灣3房呎租逾46元

港島租盤承租力亦不弱，美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河逸濤灣夏池軒低層C室，實用737方呎3房1套間隔，獲同區客以3.4萬元承租，實用呎租逾46元；業主2008年12月以約650萬元購入，享租金回報率6.3厘。

筲箕灣形薈亦錄租務成交，中原資深分區營業經理李偉寧稱，屋苑第1B座高層F室，實用431方呎兩房間隔，以月租2.08萬元成交，實用呎租逾48元；業主2016年以823萬元一手購入，享租金回報率約3厘。

駿景園3房月租3萬 呎租31元

新界方面，中原首席分區營業經理陳韻兒表示，火炭駿景園第10座低層B室，實用974方呎3房1套間隔，議價後減2000元或6.3%，獲同區客以3萬元承租，實用呎租約31元；業主2010年以680萬元購入，享租金回報率約5.3厘。

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