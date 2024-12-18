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ST. GEORGE'S MANSIONS累售百伙 吸金87億

【明報專訊】雖然本月一手交投氣氛淡靜，但不乏市區豪宅成交；全盤175伙、信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，經過4年多銷售，累積售出100伙，佔全盤單位總數接近六成，吸金總額高逾87億元，其中最新成交的第1座15樓B室，屬實用1841方呎3房雙套間隔，連車位成交價8380萬元、實呎4.55萬元。

另外，新盤劈價促銷餘貨奏效，路勁 （1098）牽頭的屯門掃管笏現樓凱和山，日前新推售70伙，最終沽出67伙或約96%，套現2.89億元；發展商加推新一批70伙，維持最高26%折扣，以及8%回贈優惠（變相約六八折)，整批折實均呎9662元，較上周以折實均呎9175元推出70伙，高約5.3%；發展商已上載新銷售安排，本周六（21日）新一輪以先到先得形式開售97伙。

凱和山周六新一輪開賣97伙

凱和山是次新加推單位，涵蓋開放式至3房1套戶，實用287至691方呎，折實價約287.2萬至672萬元、折實呎價8300至1.05萬元，基本上屬原價加推。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新價單加入9伙3房1套戶型，全部折實呎價均低於1萬元。

啟德跑道區新盤亦錄多宗成交，中海外（0688）旗下現樓維港‧雙鑽，單日再沽5伙，涉逾3340萬元；包括有大手客斥約1468萬元購入兩伙，分別為1A座15樓A室，實用493方呎兩房間隔，成交價933.4萬元、呎價1.89萬元；以及1B座15樓G室，實用300方呎1房間隔，以535.4萬元成交、呎價1.78萬元。項目本月至今累錄21宗成交，套現逾2億元。

大手客1468萬購維港‧雙鑽兩伙

另五礦地產（0230）旗下油塘現樓蔚藍東岸，自2020年起銷售迄今累沽442伙，套逾39億元；發展商新增設「優先體驗臨海生活」付款辦法，買家可於明年12月22日或之前完成交易，並享60天提早先住後付優惠，同時定於周六（21日） 起至年底，招標推售10伙3房及4房戶。

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