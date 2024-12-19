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新港人4326萬購海之戀海景相連戶

【明報專訊】節日氣氛漸濃，二手交投轉淡，但個別屋苑卻錄得今年最大宗二手成交。利嘉閣分行經理李曉敏表示，荃灣海之戀上月全月錄得6宗成交後，屋苑本月至近日終開齋，單位為海之戀‧愛炫美第3A座中層A及B室，屬一對相連戶，實用面積共約2325方呎，各單位原則為4房1套連儲物房間隔，內設裝修，外望海景，以4326萬元易手，實呎1.86萬元，屬今年屋苑最大宗二手成交。

據悉，新買家姓名屬普通話拼音，料為新香港人。原業主為本地客，2017年約4577萬元一手購入上述相連單位，持貨約7年，帳面蝕讓約251萬元或約5.5%，連使費料實蝕約535萬元或約12%。代理稱，目前屋苑有約兩個放盤，以一對相連戶形式放售，叫價介乎約4600萬至約5400萬元。

University Hill兩房近600萬沽 年半實蝕12%

今年上半年才入伙的大埔白石角University Hill，亦錄蝕讓成交，中原首席分區營業經理陳韻兒表示，屋苑優景閣第2座中層A1室，實用404方呎兩房間隔，原以約650萬元放售，經議價後以599.8萬元易手，實呎約1.48萬元，新買家為外區家庭客。原業主去年6月以709萬元一手購入單位，持貨約1年半，帳面蝕約109.2萬元或約15%，若計及發展商提供的回贈優惠及其他使費等，料實蝕約87萬元或約12%。

主打細單位的馬鞍山薈晴，有一手業主持貨多年仍蝕讓離場。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，屋苑2座中層B8室，實用328方呎、1房間隔，以428萬元易手，實呎1.3萬元，買家為上車客。原業主2016年494萬元一手購入，持貨約8年，帳面蝕約66萬元或13%，連使費料實蝕約90萬元或約18%。

中原分區營業經理馮健平表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨3期百老匯街51號低層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，望西南內街景，原業主開價560萬元，獲買家以533萬元承接，實用呎價1.04萬元，即減價27萬元或約4.8%。原業主於2020年5月以733萬元購入單位，持貨逾4年，帳面蝕讓200萬元或27%，連使費料實蝕約240萬元或約33%。

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