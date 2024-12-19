moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

THE CENDAS明年上半年落成 料呎租25元

【明報專訊】東九未來再有全新商廈落成，爪哇控股（0251）旗下九龍灣常悅道15號商業項目，命名為「THE CENDAS」，涉50萬方呎，包括約47萬呎寫字樓樓面、2.76萬方呎零售樓面，預計明年上半年落成，目前已接獲多家國際知名品牌及跨國企業預租查詢。據悉，THE CENDAS已展開招租，租金將參考同區甲級商廈，估計每方呎約25元水平。

嘉里溫控貨倉意向價逾億

翻查資料，上述地盤前身為東方新聞大廈，2008年由英皇國際（0163）以5.25億元收購，改名為英皇國際廣場，並在2011年以8.5億元售予高銀集團等，惟該集團及後陷財困，去年將地盤轉讓予爪哇控股。市場去年曾有消息稱，爪哇控股曾放售該地盤，意向價約32億元。

倉庫需求近年逐漸上升，葵青貨櫃碼頭有全層貨倉放售。中原（工商舖）高級分區營業董事張志傑表示，放售項目位於葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉一倉A座9樓全層，將以交吉形式出售，面積達26,683方呎，意向價約1.067億元，平均呎價約4000元。資料顯示，業主早在1998年9月1867.81萬元購入，若以意向價售出，帳面將大賺逾8802萬元或4.7倍。

華置等逾8000萬放售屯門工廈

此外，由華置（0127）或有關人士持有的屯門廣建貿易中心18樓至20樓共3層，委託第一太平戴維斯出售，物業總面積約27,684方呎，將以現有狀况交吉出售，每方呎叫價2900元，即放售價逾8028萬元。第一太平戴維斯副董事總經理蕭兆新表示，為配合北都發展，政府將投放資源及不斷支持屯門工業區的未來發展，相信會帶來更多不同的商機。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款