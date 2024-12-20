中原：明年樓價可望上升一成

美聯：明年一手料1.8萬宗 或創6年高

對美國聯儲局第三度減息，陳估計，美國新政府明年上場後，全年或減息1厘，預期發展商投地意欲將回升，惟出價保持審慎。

另美聯指出，今年樓價迄今跌約6.8%，惟租金今年首11個月則升5.5%，連續兩年出現「租金升、樓價跌」。

美聯行政總裁（住宅）馬泰陽表示，明年一手成交可望達1.8萬宗，有機會創6年新高，二手成交估計約4.2萬宗，有望達4年高位；此外，明年樓價估計可升5%，租金全年升約6%，繼續跑贏樓價。

此外，對美國今年第三度減息，華坊諮詢評估董事總經理盧銘恩認為，雖然香港並未跟足減息幅度，而是最優惠利率（P）下調0.125厘，是自今年9月以來第三次調整、累減0.625厘，速度較市場預期為快，有助增加準買家入市意欲和減輕供樓負擔，並刺激內地優才的置業意欲。

華坊盧銘恩：減息效應利好樓市

盧相信，減息後將於短期內利好樓市，惟私宅餘貨數量仍處高位，市場吸納需時，加上長線發展仍需看美國候任總統特朗普，對中美貿易與地緣政治和經濟等影響，對明年樓市整體走勢，仍持審慎觀察態度。