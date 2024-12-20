松柏新邨4房4528萬沽 52年升值150倍

據悉，單位原業主為老牌建築商正記曾氏家族成員，早於1972年以30萬元購入，並同時持有屋苑10多個單位，一直用作出租，部分物業曾於2007年作內部轉讓，現成交價較52年前，帳面勁升4498萬元或150倍。

原業主為老牌建築商家族成員

此外，樓齡近50年的跑馬地山村道利華閣，亦錄兩年來首宗成交。資料顯示，利華閣中層A室，實用1003方呎3房1套間隔，早前以1480萬元易手、實呎1.47萬元，新買家與香港七人欖球代表隊成員湯麥堅之中、英文姓名相同，料為同一人；原業主於1997年以840萬元購入，持貨27年，帳面賺640萬元或76%。

「七欖」球員1480萬

購跑馬地豪宅

大型屋苑交投方面，晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，青龍頭浪翠園第5期帝華軒中層D室，實用1086方呎3房1套間隔、望海景，有區內客有感進入減息周期，以883萬元連車位購入、實呎8130元；原業主於2007年以428萬元購入，持貨17年，帳面賺455萬元或逾1倍。

帝華軒海景3房883萬沽

呎價8130元

另中原分行經理劉德興表示，粉嶺及上水區12月至今暫錄約45宗二手成交，與上月同期相若，其中粉嶺花都廣場第10座中層E室，實用370方呎兩房戶，議價後以385萬元沽出、實呎1.04萬元；原業主2011年以214萬元購入，持貨13年，帳面賺171萬元或80%。