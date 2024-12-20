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合和：內地恢復一簽多行帶動 料零售市道回升

【明報專訊】聖誕節來臨前，市民消費意欲升溫，合和旗下灣仔合和商場昨日正式開幕，合和主席及董事胡應湘、合和董事胡郭秀萍（胡應湘夫人）、商場最大租戶日本家品店NITORI集團代表董事長白井俊之等均出席開幕禮。合和實業物業總監范永雄指出，商場自11月試業，每日平均人流量達25萬至30萬人次，雖然預計不少港人在假期外遊，但受內地恢復一簽多行帶動，料零售市道可望回升；事實上，合和商場出租率達97%。

NITORI進駐灣仔合和商場

面積達5萬呎

白井俊之表示，灣仔分店為NITORI集團在港第三間分店，為全港最大的旗艦店，租約洽談達半年才正式落實，該店面積約5萬方呎，部分商品在香港只在此店發售。至於首兩間位於九龍灣、樂富的分店，銷售表現理想，並維持原有2032年前在香港開20分店目標。

此外，商場內亦設多家特色商戶，包括亞洲首間赤足鞋專門店Barefoot Asia、全港最大商場內匹克球場館及面積達3萬方呎的歡樂天地等。

另新地（0016）旗下沙田新城市廣場踏入40周年，商場於聖誕節期間除設室內溜冰場、燈飾佈置外，周末亦將舉辦冷煙火音樂表演及除夕倒數嘉年華。

新城市廣場聖誕消費料雙位數升幅

新地預料，聖誕檔期整體人流、消費額較去年同期有雙位數升幅，以餐飲、珠寶鐘表、美妝及時裝配飾最受惠；商場亦邀請本地插畫家Carmen Ng與基督教宣道會沙田幼兒學校學生，在1期戶外平台，創作《同行40載社區畫廊》沙田景點作品。

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