moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

佳明看好北都 明年推粉嶺盤 視為策略發展重鎮 料吸引專才客

【明報專訊】政府近年積極引進境外優才，以及銳意發展北部都會區，佳明集團（1271）營業及市務總監馮倩平接受訪問表示，乘北部都會區大力發展的「東風」，集團視粉嶺為策略發展重鎮，除於區內發展數據中心外，位處聯發街、原粉嶺戲院住宅重建項目，部署明年中登場，目標客源除同區分支家庭外，由於粉嶺鄰近深圳，料可吸引內地年輕客戶；此外，同系北角堡壘街全新樓盤，亦計劃明年第四季出擊，兩盤共涉約200伙，意味明年佳明將在新界、港島雙線出擊。

明報記者 林可為

為提升香港競爭力，政府近年大力發展北部都會區，馮倩平表示，集團對北部都會區的發展前景具相當信心，視粉嶺為策略發展重鎮，除在區內的安居街、安全街發展兩幢數據中心外，同系粉嶺聯發街全新住宅項目，現時已接近平頂，稍後將入紙申請預售樓花同意書，預計2025年中落成，但如果屆時獲批發入伙紙，不排除以現樓形式發售。

聯發街新盤涉百伙 主打一兩房

她表示，項目享有地利優勢，除毗鄰聯和墟外，區內設有多條巴士、專線小巴往返外區，社區配套齊備；項目提供約100伙，主打一房及兩房單位，前者實用約280方呎，後者約400方呎，「單位設計以人為本，內籠不會過於迷你，樓層高度將有3.5米」。

設計以人為本 樓層高度3.5米

馮倩平認為，粉嶺發展成熟，兼距離深圳不遠，除了可吸引區內分支家庭外，來自大灣區、特別是深圳的年輕客戶群和專才，相信亦是重要客源。

由於粉嶺已有一段時間沒有全新住宅登場，馮透露，項目將以同屬東鐵沿線的沙田區新盤，作為開價參考。翻查資料，火炭新近入伙的星凱‧堤岸，近期售出的一手餘貨，成交呎價介乎1.8萬至1.9萬餘元。

項目前身為粉嶺戲院，佳明是於2020年底斥資1.4億元購入地盤，以總樓面約3.6萬方呎計，每方呎樓面價約3800餘元。

至於北角堡壘街及建華街項目，同樣提供約100伙，稍後將開展地基工程，由於屬舊契項目，不需申請預售樓花同意書，部署明年第四季開售。

堡壘街新盤涉百伙 毗鄰北角名校

馮倩平指出，北角及炮台山一帶屬港島東成熟社區，區內不乏如金文泰中學、庇理羅士女子中學、張祝珊英文中學等名校，項目市場定位將以針對換樓客為主，戶型基本上全屬實用約400方呎兩房戶，設計亮點同樣是擁有約3.5米樓層高度。

佳明是於2023年初斥資1.9億元購入地盤，以總樓面約3萬方呎計，每方呎樓面價約6000餘元，初步預計2027年下半年落成。

由於上述兩個全新住宅盤均位處發展成熟社區，馮倩平認為，可吸引擬買樓收租的投資客入市；她以集團同系、全盤已清袋的土瓜灣明雋為例，自2023年第三季屆現樓後，租務成交活躍，單位平均實用呎租約70元，業主租金回報近4厘，屬相當不俗水平。

（發展商專訪）

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款