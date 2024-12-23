凱和山一周售98伙 吸金近4.5億

路勁（1098）牽頭發展的屯門掃管笏現樓凱和山，上周六冬至當晚推售97伙、沽出約26伙後，昨日再沽出至少4伙，包括第3座10樓A室，實用691方呎3房，成交價703.3萬元、實呎1.01萬元。連同上周售出單位，項目過去一周累售約98伙、吸金4.48億元；凱和山去年開賣迄今累售241伙，佔全盤693伙約35%，套現逾11.58億元。

滙都系列兩日售24伙

此外，泛海（0129）旗下元朗洪水橋滙都系列，周末兩日售出約24伙，銷售表現不俗，而全個系列去年夏天開售至今累沽575伙、套現逾28億元。

市區方面，萬科香港旗下九龍醫局街連方I，以676.6萬元售出26樓H室、屬實232方呎開放式戶、實呎2.91萬元。另長實（1113）今年主力銷售與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast系列，自4月起開售至今累積沽出851伙、套現144億元，其中10月開售的Blue Coast II，本月累售17伙、吸金2.2億元。

OCEAN MARINI兩房業主料蝕18%

至於二手市况，雖然美國聯儲局及本港銀行再減息，惟仍不乏蝕讓成交；利嘉閣高級市務經理林靖羲表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI 第1A座低層C室，實用616方呎兩房1套間隔，原業主開價880萬元，議價後以830萬元易手，即減價50萬元或約6%、實呎1.34萬元；原業主2022年以約951.2萬元一手購入，帳面蝕逾121萬元或13%，連使費有可能實蝕約175萬元或18%。

十大屋苑兩日6成交 按周跌50%

另據中原統計，十大屋苑過去兩日僅錄6宗成交，按周跌50%，成交集中於荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城；零成交屋苑包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、東涌映灣園、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊。另美聯統計，十大屋苑過去兩日錄約9宗成交，按周下跌25%。